La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a établi un record historique grâce à la vente des billets pour la Coupe du Monde 2026, dépassant largement les prévisions. Le prestigieux journal britannique The Times rapporte, en s'appuyant sur des sources proches des rapports financiers du tournoi, que le bénéfice net issu de la billetterie s'élève à près de 4,49 milliards d'euros.Ce chiffre a non seulement déjoué les pronostics initiaux, mais il est également

cinq fois supérieur aux revenus générés par la billetterie lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Les raisons de ce revenu record et les chiffres clés

Les sommes colossales provenant des billets du Mondial ont propulsé l'équilibre financier global de la FIFA vers de nouveaux sommets :

1,5 milliard d'euros au-dessus des prévisions :

La FIFA prévoyait initialement un revenu de 2,96 milliards d'euros, mais le chiffre final a dépassé les attentes de 1,53 milliard d'euros ; Un total de 13,47 milliards d'euros :

Grâce à des ventes sans précédent, le revenu total de la FIFA pour la Coupe du Monde 2026 a atteint le chiffre record de 13,47 milliards d'euros ; Augmentation du nombre de matchs : En raison de l'élargissement du nombre de participants au tournoi organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le nombre de matchs est passé de 64 à 104, augmentant mécaniquement le nombre de sièges mis en vente.

Tarification basée sur la demande et commission de revente de 30 % Selon les sources, cette hausse spectaculaire des revenus ne s'explique pas seulement par l'augmentation du nombre de matchs, mais aussi par les nouveaux mécanismes commerciaux de l'organisation :

Système de tarification dynamique :

Le prix des billets n'était pas fixe, mais ajusté régulièrement en fonction de l'offre et de la demande (« dynamic pricing ») ;

Commission officielle de 30 % : La FIFA a prélevé une commission de 30 % sur chaque transaction effectuée via sa plateforme officielle de revente en ligne ;

Possibilité d'augmentation illimitée des prix : Sur la plateforme officielle, les détenteurs de billets pouvaient revendre leurs places à des prix bien supérieurs à leur valeur initiale, ce qui a considérablement augmenté la part revenant à la FIFA sur chaque transaction ;

Mécontentement des supporters : Cette politique commerciale agressive et l'inflation excessive du prix des billets ont été vivement critiquées par les associations de supporters du monde entier.

Malgré les nombreuses controverses suscitées par ces mécanismes financiers, la Coupe du Monde 2026 est devenue le projet sportif le plus rentable et le plus réussi commercialement de l'histoire du football. Tashkilotning bunday keskin tijoriy siyosati va chiptalar narxining haddan tashqari oshib ketishi butun dunyodagi muxlislar uyushmalari tomonidan keskin tanqid qilingan edi.

Qabul qilingan bahsli moliyaviy mexanizmlar ko‘plab e’tirozlarga sabab bo‘lganiga qaramay, 2026 yilgi Jahon chempionati futbol tarixidagi eng daromadli va tijoriy jihatdan muvaffaqiyatli sport loyihasiga aylandi.