Le maire d'une ville iranienne tué lors d'une attaque armée

·2·Monde
Le maire d'une ville iranienne tué lors d'une attaque armée

Ismail Islami Bobohaydari, maire de la ville de Joungan dans la province de Tchaharmahal-et-Bakhtiari en Iran, a été tué lors d'une attaque armée. L'incident a eu lieu le matin du 28 octobre 2026. C'est ce qu'ont rapporté les médias locaux, citant les informations d'Abdolali Arjang, vice-gouverneur de la province.

Il a été précisé que le maire est décédé des suites de blessures par arme à feu. Selon le vice-gouverneur de la province, les premières informations indiquent que l'incident n'est pas lié à une menace pour la sécurité.

Pour l'instant, aucune information officielle n'a été communiquée sur les circonstances de l'attaque, ses motifs ou l'identité du ou des suspects. Les forces de l'ordre locales mènent une enquête sur l'incident.

IranIsmail Islami BobohaydariJounganTchaharmahal-et-BakhtiariAttaque
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Une blogueuse condamnée à mort en Iran : son affaire choque l'opinion publiqueUne blogueuse condamnée à mort en Iran : son affaire choque l'opinion publique16 septembre 11:25Nouveau ministre de la Défense nommé en Iran : Qui est Mehrdad Akhlaghi Ketabchi ?Nouveau ministre de la Défense nommé en Iran : Qui est Mehrdad Akhlaghi Ketabchi ?18 octobre 22:19Presque invisible aux yeux des humains : un chat d’Asie centrale photographié en Iran !Presque invisible aux yeux des humains : un chat d’Asie centrale photographié en Iran !21 août 16:12Les exercices militaires retentissants « Rubej-2026 » de l'OTSC ont débuté au KazakhstanLes exercices militaires retentissants « Rubej-2026 » de l'OTSC ont débuté au Kazakhstan14 septembre 23:55La Russie lance une attaque massive de missiles et de drones contre l'Ukraine : derniers détailsLa Russie lance une attaque massive de missiles et de drones contre l'Ukraine : derniers détails30 juillet 20:33Nuit d'horreur en Ukraine : La Russie lance des frappes massives de missiles et de bombesNuit d'horreur en Ukraine : La Russie lance des frappes massives de missiles et de bombes18 juillet 09:48
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques
Un faux prophète ghanéen construit des arches pour sauver l'humanité
Un faux prophète ghanéen construit des arches pour sauver l'humanité