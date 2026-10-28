Le maire d'une ville iranienne tué lors d'une attaque armée

Ismail Islami Bobohaydari, maire de la ville de Joungan dans la province de Tchaharmahal-et-Bakhtiari en Iran, a été tué lors d'une attaque armée. L'incident a eu lieu le matin du 28 octobre 2026. C'est ce qu'ont rapporté les médias locaux, citant les informations d'Abdolali Arjang, vice-gouverneur de la province.

Il a été précisé que le maire est décédé des suites de blessures par arme à feu. Selon le vice-gouverneur de la province, les premières informations indiquent que l'incident n'est pas lié à une menace pour la sécurité.

Pour l'instant, aucune information officielle n'a été communiquée sur les circonstances de l'attaque, ses motifs ou l'identité du ou des suspects. Les forces de l'ordre locales mènent une enquête sur l'incident.