Une femme insultée en raison de son handicap adresse un rappel important à la société

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Une femme insultée en raison de son handicap adresse un rappel important à la société

Grande-Bretagne, Kirsty Hill, 33 ans, résidente du Pays de Galles, a été confrontée à des commentaires insultants sur les réseaux sociaux après avoir publié une vidéo sur sa maladie génétique rare. Un utilisateur anonyme a affirmé qu'elle était la raison pour laquelle l'avortement devrait exister. Profondément blessée, elle a souligné qu'il est injuste de considérer la vie des personnes handicapées comme sans valeur.

Kirsty vit avec le syndrome de Fraser. Elle est née sourde et aveugle, avec les doigts des mains et des pieds palmés. Elle souffre également de difficultés respiratoires, de malformations faciales et de plusieurs maladies chroniques. Au cours de sa vie, elle a subi plus de 60 interventions chirurgicales.

« J'en ai assez que les gens pensent que, parce que j'ai un handicap, ma vie doit forcément être horrible et dénuée de sens. Oui, j'ai des jours difficiles, mais j'ai aussi accompli beaucoup de choses. Ces deux réalités peuvent coexister », a-t-elle déclaré au média Need To Know.

En réponse à l'insulte, Kirsty a réalisé une vidéo affirmant son soutien au droit des femmes à disposer de leur corps, tout en critiquant fermement l'utilisation du sujet de l'avortement contre les personnes handicapées. Selon elle, les gens tirent des conclusions basées sur son apparence sans chercher à connaître sa vie.

Titulaire d'un doctorat en psychologie, Kirsty refuse d'être définie uniquement par son handicap. Elle a une famille et des amis formidables, aime la mode, l'art et la musique, et a atteint le huitième niveau en piano.

Une femme aux cicatrices faciales assise avec une boisson, vêtue d'une robe noire.

« Ma condition fait partie de ma vie et a influencé ma construction en tant que personne, mais ce n'est pas toute ma vie. Même si je n'avais rien accompli, ma vie resterait précieuse », a-t-elle ajouté.

Elle raconte qu'un autre utilisateur a même écrit que sa naissance avait « ruiné » la vie de ses parents. Kirsty a souligné que de tels commentaires affectent non seulement les personnes handicapées, mais aussi leurs familles.

Elle a rappelé que le handicap peut survenir dans la vie de n'importe qui à la suite d'un accident, d'une maladie ou d'une blessure. Elle a également appelé les réseaux sociaux à mieux protéger les utilisateurs contre les insultes et le harcèlement, estimant que les plateformes doivent agir davantage pour prévenir la haine facilitée par l'anonymat.

Kirsty espère que le fait de parler ouvertement de son expérience aidera à changer les préjugés de la société.

« Si vous faites face à des commentaires insultants à cause de votre handicap, n'oubliez pas que ces mots en disent plus sur la personne qui les écrit que sur vous. Vous avez le droit d'avoir votre place dans ce monde et d'être valorisé », a-t-elle conclu.

Kirsty HillSyndrome de FraserHandicapCyberharcèlementSociété
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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