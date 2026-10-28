À l'aéroport, le père de Lamine Yamal crache au visage d'une employée et lance une chaise sur des passagers

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À l'aéroport, le père de Lamine Yamal crache au visage d'une employée et lance une chaise sur des passagers

La star de 19 ans du FC Barcelone, l'un des talents les plus brillants du football mondial de Lamine Yamal le père Mounir Nasraoui s'est retrouvé au centre d'un nouveau scandale grave et retentissant. Selon le prestigieux média espagnol El Español il a agressé des personnes à l'aéroport de la capitale catalane, provoquant une bagarre.

Auteur de troubles pour la deuxième fois en quelques jours, le père du footballeur a non seulement insulté une employée dans un lieu public, mais a également tenté de s'en prendre à un passager venu lui porter secours.

Comment la dispute à l'aéroport a-t-elle commencé ?

Les détails de l'incident survenu dans la zone de la cafétéria se sont déroulés comme suit :

  • Remarque simple et agressivité : Mounir Nasraoui avait laissé sa veste dans un endroit non autorisé de l'établissement ; une employée du café lui a fait une remarque et lui a demandé de la retirer ;

  • Crachat au visage : À cette demande simple, Nasraoui a réagi de manière très vive et excessivement agressive — une dispute verbale a éclaté et, au plus fort de l'altercation, il a craché au visage de la serveuse ;

  • Attaque à la chaise : Nasraoui s'en est également pris à un passager innocent qui tentait de défendre la jeune femme insultée, allant jusqu'à soulever une chaise lourde du café pour tenter de la lancer sur l'homme qui intervenait ;

  • Choc des témoins : L'événement s'est déroulé sous les yeux de nombreux touristes et passagers présents à l'aéroport, provoquant un grand émoi et des inquiétudes en matière de sécurité.

Un deuxième incident consécutif après celui de Londres

Il est à noter qu'il ne s'agit pas du seul comportement agressif de Nasraoui au cours des dernières 24 heures :

  • Le tumulte lors de la soirée du « Ballon d'Or » : La nuit dernière, après la cérémonie du « Ballon d'Or » à Londres, il avait déjà provoqué une altercation dans la rue près du théâtre « London Palladium » ;

  • Confrontation avec Arshavin et un caméraman russe : À ce moment-là, sous les yeux de l'ancien capitaine de l'équipe nationale de Russie, Andreï Arshavin, il a failli arracher et briser le smartphone d'un caméraman de la délégation russe ;

  • Coup dur pour l'image familiale : Alors que Lamine Yamal, 19 ans, bat des records sur le terrain et atteint les sommets du football mondial, les comportements inappropriés de son père dans les lieux publics jettent une ombre négative sur la réputation de la jeune star.

Actuellement, la police de l'aéroport de Barcelone et les forces de l'ordre examinent les enregistrements des caméras de surveillance et des mesures légales devraient être prises sur la base des plaintes officielles des parties lésées.

Lamine YamalMounir NasraouiFC BarceloneScandaleAéroport
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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