En Chine, un enfant tombe dans l'espace entre le train et le quai (vidéo)

·14·Monde
En Chine, un enfant tombe dans l'espace entre le train et le quai (vidéo)

Un incident malheureux s'est produit à la gare de Chengdu Est, dans la province chinoise du Sichuan. Un enfant qui montait dans le train avec sa mère est tombé dans l'espace entre le train et le quai par manque d'attention.

L'incident a eu lieu le 5 octobre vers 12h31, heure locale, lors de l'arrivée du train G8645 en gare. Li Yanjun, un policier ferroviaire de service, a vu l'enfant tomber et s'est immédiatement précipité pour l'aider. Avec l'aide des proches de l'enfant, il a réussi à l'extraire de l'interstice.

Par la suite, le personnel médical a examiné l'enfant. Il a été confirmé qu'il n'avait pas subi de blessures graves. L'enfant a pu poursuivre son voyage avec ses proches.

La police ferroviaire a appelé les passagers à surveiller attentivement leurs enfants lors de la montée et de la descente du train, et à faire attention à l'espace entre le quai et le train.

Gare de Chengdu EstLi YanjunTrain G8645Province du SichuanSécurité ferroviaire
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«ZAMIN.UZ» rédacteur

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