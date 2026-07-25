Avertissement important adressé aux Ouzbeks en Israël

En raison de l'aggravation de la situation au Moyen-Orient, l'ambassade d'Ouzbékistan en Israël a lancé un appel aux citoyens ouzbeks se trouvant dans le pays pour renforcer les mesures de sécurité.

Selon l'ambassade, la probabilité d'une détérioration supplémentaire de la situation dans la région persiste. À cet égard, il est recommandé aux citoyens de suivre régulièrement et de respecter strictement les messages et instructions officiels publiés par les autorités israéliennes, en particulier le Commandement du Front intérieur (Home Front Command) .

Il a également été demandé aux Ouzbeks de déterminer à l'avance l'emplacement des abris les plus proches de leur lieu de résidence ou de travail, de planifier leurs déplacements et voyages avec prudence, et de prendre en compte les restrictions de sécurité en vigueur. En outre, il a été souligné qu'il est important de porter toujours sur soi des pièces d'identité et de maintenir un contact constant avec ses proches.

En cas d'urgence, les citoyens ouzbeks se trouvant en Israël peuvent contacter l'ambassade aux numéros de téléphone suivants :

03-672-2466

03-672-2371

03-758-5075

03-758-5076

La mission diplomatique a exhorté les citoyens à garder leur calme, à ne pas croire aux informations non vérifiées sur les réseaux sociaux et à se fier uniquement aux informations diffusées par les sources officielles.

Pour les situations d'urgence :

+972 54 485 1397

Il est indiqué que l'ambassade d'Ouzbékistan en Israël surveille constamment la situation et que des informations supplémentaires seront publiées si nécessaire.