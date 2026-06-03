La Chine devient le premier pays à approuver l'usage commercial d'implants cérébraux invasifs

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La Chine devient le premier pays à approuver l'usage commercial d'implants cérébraux invasifs

La Chine est devenue le premier pays au monde à autoriser l'utilisation commerciale d'une interface cerveau-ordinateur (BCI) invasive. L'implant NEO, développé par la société shanghaienne Neuracle Technology et des scientifiques de l'Université Tsinghua, est destiné aux patients paralysés suite à des lésions de la moelle épinière. Ce dispositif a passé les essais cliniques et est devenu le premier produit BCI invasif à entrer dans la pratique médicale courante. Ixbt.com rapporte .

L'efficacité de cette nouvelle technologie a été prouvée par le cas de Xuey Dun, âgé de 39 ans. Paralysé du cou vers le bas après un accident de voiture il y a six ans, l'homme a recommencé à écrire de sa propre main après l'implantation du NEO et un cours de rééducation de 11 mois. De la taille d'une pièce de monnaie, l'appareil possède des capteurs implantés dans la couche protectrice sans endommager le cortex cérébral. Cette méthode est considérée comme plus sûre que l'implant N1 du projet Neuralink d'Elon Musk.

Le système NEO capte les signaux cérébraux et les convertit via ordinateur en commandes pour un gant robotisé spécialisé. Les experts notent que, les capteurs ne pénétrant pas directement dans le cortex cérébral, le risque d'hémorragie et de formation de cicatrices est réduit. Par conséquent, les régulateurs chinois ont pu accélérer le processus d'enregistrement de cette technologie.

Le gouvernement chinois a déclaré le développement des neurotechnologies comme priorité stratégique. L'implant NEO est déjà en cours d'intégration dans le système national d'assurance maladie, ce qui permettra à l'avenir une couverture partielle des frais de traitement pour les patients. Actuellement, plusieurs entreprises en Chine, telles que NeuroXess et StairMed, mènent activement des recherches dans ce domaine.

ChineInterface Cerveau-OrdinateurBCINeurotechnologieMédecine
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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