Le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev, a lancé une initiative qui a suscité un grand écho sur la scène internationale lors du sommet de l'Organisation des États turciques (OET) à Ankara. Le dirigeant kazakh a proposé d'examiner la possibilité d'impliquer la Russie dans les activités de l'organisation et de l'intégrer à cette structure.

Selon la publication «Kazakhstan Today», Tokaïev a souligné qu'il serait «juste et équitable» de soutenir une approche ouverte envers la Russie et a avancé des formats spécifiques.

La proposition principale de Tokaïev : quel statut est envisagé ?

Le chef de l'État kazakh a proposé deux axes principaux pour une éventuelle participation de Moscou à l'organisation :

Format «OET+» (OTG+) : L'adhésion de la Russie à un format de coopération spéciale élargie avec l'organisation ;

Statut d'observateur : Une participation régulière en tant qu'État observateur aux événements et réunions officiels de l'organisation ;

Intérêt mutuel : Selon Tokaïev, si la Russie devenait une partie intégrante de l'intégration du monde turcique, cela apporterait des avantages pratiques à tous les États membres et renforcerait l'influence politique mondiale de l'organisation.

La Russie et le monde turcique : Facteurs historiques et ethnoculturels

Le président du Kazakhstan a justifié sa proposition par la structure démographique et historique interne de la Fédération de Russie :

Des millions de peuples turciques : De nombreux peuples turciques vivent sur le territoire russe depuis l'Antiquité (Tatarstan, Bachkirie, Altaï, Iakoutie/Sakha et d'autres sujets) ;

Relations séculaires : Le chef de l'État a noté que les liens culturels et historiques entre ces régions et le monde turcique se sont formés au fil des siècles ;

«L'Altaï — berceau de la civilisation turcique» : Le président a mentionné ce grand projet culturel et historique mis en œuvre en Russie, affirmant qu'il servirait de pont important pour renforcer cet héritage commun.

Cette initiative diplomatique avancée lors du sommet d'Ankara a déclenché une nouvelle vague de discussions sur les contours géopolitiques futurs de l'Organisation des États turciques et ses relations avec les puissances régionales.