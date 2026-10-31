Le président du Kazakhstan propose d'intégrer la Russie à l'Organisation des États turciques

·11·Monde
Le président du Kazakhstan propose d'intégrer la Russie à l'Organisation des États turciques

Le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev, a lancé une initiative qui a suscité un grand écho sur la scène internationale lors du sommet de l'Organisation des États turciques (OET) à Ankara. Le dirigeant kazakh a proposé d'examiner la possibilité d'impliquer la Russie dans les activités de l'organisation et de l'intégrer à cette structure.

Selon la publication «Kazakhstan Today», Tokaïev a souligné qu'il serait «juste et équitable» de soutenir une approche ouverte envers la Russie et a avancé des formats spécifiques.

La proposition principale de Tokaïev : quel statut est envisagé ?

Le chef de l'État kazakh a proposé deux axes principaux pour une éventuelle participation de Moscou à l'organisation :

  • Format «OET+» (OTG+) : L'adhésion de la Russie à un format de coopération spéciale élargie avec l'organisation ;

  • Statut d'observateur : Une participation régulière en tant qu'État observateur aux événements et réunions officiels de l'organisation ;

  • Intérêt mutuel : Selon Tokaïev, si la Russie devenait une partie intégrante de l'intégration du monde turcique, cela apporterait des avantages pratiques à tous les États membres et renforcerait l'influence politique mondiale de l'organisation.

La Russie et le monde turcique : Facteurs historiques et ethnoculturels

Le président du Kazakhstan a justifié sa proposition par la structure démographique et historique interne de la Fédération de Russie :

  • Des millions de peuples turciques : De nombreux peuples turciques vivent sur le territoire russe depuis l'Antiquité (Tatarstan, Bachkirie, Altaï, Iakoutie/Sakha et d'autres sujets) ;

  • Relations séculaires : Le chef de l'État a noté que les liens culturels et historiques entre ces régions et le monde turcique se sont formés au fil des siècles ;

  • «L'Altaï — berceau de la civilisation turcique» : Le président a mentionné ce grand projet culturel et historique mis en œuvre en Russie, affirmant qu'il servirait de pont important pour renforcer cet héritage commun.

Cette initiative diplomatique avancée lors du sommet d'Ankara a déclenché une nouvelle vague de discussions sur les contours géopolitiques futurs de l'Organisation des États turciques et ses relations avec les puissances régionales.

Organisation des États turciquesKassym-Jomart TokaïevOET+Sommet d'AnkaraGéopolitique
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Les dirigeants des États turciques ont inauguré le Parc de la civilisation à Ankara (vidéo)Les dirigeants des États turciques ont inauguré le Parc de la civilisation à Ankara (vidéo)Hier 15:26Critique sévère de Tokaïev : L'armée est restée au siècle dernier, les généraux seront punisCritique sévère de Tokaïev : L'armée est restée au siècle dernier, les généraux seront punis28 septembre 07:53Le président du Kazakhstan limoge immédiatement le ministre de la Défense Dauren KosanovLe président du Kazakhstan limoge immédiatement le ministre de la Défense Dauren Kosanov27 septembre 21:52«L'ONU perd sa force» : Tokayev appelle à une réforme radicale du Conseil de sécurité«L'ONU perd sa force» : Tokayev appelle à une réforme radicale du Conseil de sécurité13 septembre 18:02La Green Card à nouveau suspendue : la Cour d'appel des États-Unis prend une décision inattendueLa Green Card à nouveau suspendue : la Cour d'appel des États-Unis prend une décision inattendueAujourd'hui 11:59Tendre moment dans le monde animal : un chat partage son repas avec son jouetTendre moment dans le monde animal : un chat partage son repas avec son jouetAujourd'hui 11:11
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
L'épouse d'un millionnaire achète une île privée pour 50 millions de dollars afin de se détendre loin des regards indiscrets
L'épouse d'un millionnaire achète une île privée pour 50 millions de dollars afin de se détendre loin des regards indiscrets
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques