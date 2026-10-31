Une tendance nouvelle et extrêmement dangereuse est observée dans le domaine de la cybersécurité : les pirates utilisent désormais des bots se faisant passer pour des agents d'intelligence artificielle (IA) afin de paralyser les serveurs des entreprises. Les analystes de la société internationale spécialisée en sécurité informatique StormWall ont enregistré les premières attaques DDoS majeures en septembre et octobre 2026, masquées sous le nom de réseaux neuronaux officiels.

Selon TASS, bien que de telles attaques aient déjà été observées dans certains pays du monde, c'est la première fois qu'elles sont utilisées sous cette forme contre de grandes organisations du segment russe.

Statistiques précises des réseaux ciblés et des attaques

Les cyberattaques ont principalement touché le commerce en ligne, les grands médias, le secteur financier (banques) et les entreprises de télécommunications. La répartition globale des attaques se présente comme suit :

Médias : 32 % — le coup le plus dur a été porté aux portails d'actualités et aux plateformes médiatiques ;

Boutiques en ligne (E-commerce) : 26 % — grandes places de marché et plateformes de vente ;

Banques et institutions financières : 17 % — systèmes de paiement et services financiers ;

Réseaux de télécommunications : 14 % — opérateurs de communication et fournisseurs d'accès Internet ;

Autres services en ligne : 11 %.

Comment les pirates trompent-ils les systèmes de défense ?

L'aspect le plus dangereux de cette attaque est que les entreprises, sans le savoir, ouvrent une « porte » aux cybercriminels :

Le désir d'être indexé par les réseaux neuronaux : Aujourd'hui, de nombreux médias et boutiques en ligne autorisent l'accès libre à leurs ressources web aux bots d'IA afin que ChatGPT, DeepSeek, Gemini et d'autres grands systèmes d'IA puissent extraire des informations (indexer) de leurs sites pour répondre aux utilisateurs ;

Faux agents d'IA : Les pirates utilisent cette opportunité pour masquer leurs bots malveillants en algorithmes de réseaux neuronaux utiles et officiels ;

Surcharge des serveurs : Les systèmes de sécurité, pensant qu'il s'agit d'une IA légitime, ne bloquent pas ces requêtes. En conséquence, sous le poids de millions de fausses requêtes, le fonctionnement des sites et des applications est totalement paralysé.

Les experts avertissent que même si les entreprises bénéficient de l'indexation par l'IA, elles doivent impérativement mettre en place des systèmes de vérification approfondis pour confirmer que les adresses IP et les requêtes entrantes appartiennent réellement aux réseaux neuronaux légitimes.