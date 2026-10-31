Un grand retour après une défaite traumatisante : Jake Paul monte sur le ring à Dubaï

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Un grand retour après une défaite traumatisante : Jake Paul monte sur le ring à Dubaï

Célèbre boxeur américain, blogueur et fondateur de Most Valuable Promotions (MVP) Jake Paul a officiellement annoncé la reprise de sa carrière de boxeur professionnel. Le combattant de 29 ans montera sur le ring à la veille des fêtes de fin d'année — le 24 décembre lors d'une grande soirée de boxe organisée à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

Bien que la date et le lieu du retour de Jake Paul soient confirmés, le nom de son futur adversaire reste pour l'instant secret.

« Quelqu'un va être mis KO » : La déclaration fracassante de Paul

Dans un communiqué de presse officiel diffusé sur les réseaux sociaux, Paul a exprimé sa détermination :

« À l'approche de Noël, je n'ai qu'une seule envie : boxer à Dubaï ! J'ai passé des années à prouver que les gens avaient tort, en affrontant des adversaires que beaucoup pensaient trop dangereux pour moi. Aucun de ces événements n'a entamé ma confiance en moi et en mes objectifs.

J'ai plus soif de victoire que jamais et je reviens sur le ring le jeudi 24 décembre à Dubaï. Dubaï est une ville qui voit grand, brise les stéréotypes et ne reconnaît aucune limite.

Nous avons de nombreux candidats sur notre liste. Nous verrons qui signera le contrat. Dubaï, joyeuses fêtes ! Le Père Noël Paul arrive en ville et quelqu'un va finir KO. »

Une épreuve difficile : Le combat terrible contre Anthony Joshua

Ce retour de Jake Paul sera son premier pas après la défaite la plus difficile de sa carrière :

  • Détails du dernier combat : Le combattant américain est monté sur le ring pour la dernière fois en décembre dernier contre l'ancien champion du monde des poids lourds Anthony Joshua ;

  • Blessure grave : Lors du 6e round de ce combat, après avoir été mis KO par un coup puissant de Joshua, Jake Paul a eu la mâchoire fracturée en deux endroits et a dû suivre un long processus de rééducation ;

  • Objectif du retour : Après une opération lourde et une phase de récupération, Paul souhaite revenir sur le ring pour reprendre sa série de victoires dans sa carrière professionnelle.

Des détails supplémentaires sur l'arène du futur affrontement et sur l'adversaire qui acceptera d'affronter les coups de Jake Paul seront officiellement annoncés par Most Valuable Promotions dans les prochaines semaines.

Jake PaulAnthony JoshuaMost Valuable PromotionsBoxeDubaï
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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