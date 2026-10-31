Comment l'hypercar à 2,4 millions d'euros du patron de Bugatti a-t-elle été volée ? (vidéo)

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Comment l'hypercar à 2,4 millions d'euros du patron de Bugatti a-t-elle été volée ? (vidéo)

Un événement surprenant, digne d'un scénario de film, s'est produit dans le monde de l'industrie automobile : la célèbre Bugatti dirigée par Mate Rimaca vu sa supercar personnelle, estimée à environ 2,4 millions d'euros — une Bugatti Chiron — volée directement sur le site de l'entreprise. La victime elle-même a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux.

L'incident a eu lieu sur le site du complexe d'innovation Bugatti, situé près de Zagreb, la capitale de la Croatie.

Comment le vol s'est produit : un excès de confiance

Ce crime retentissant a été rendu possible par une série de circonstances simples et inattendues :

  • La clé laissée à l'intérieur : Mate Rimac avait l'habitude de laisser la clé de sa voiture à l'intérieur. Il considérait la Croatie comme un pays très sûr, et les employés de l'entreprise utilisaient souvent l'hypercar pour des essais ou de courts trajets ;

  • Zone ouverte : Les environs du complexe près de Zagreb n'étaient pas clôturés, permettant à quiconque d'accéder librement au site ;

  • Un voleur en quête d'emploi : Un inconnu d'environ 35 ans s'est présenté sur le site en prétendant chercher du travail. Voyant l'hypercar à un million de dollars avec les portières ouvertes et la clé à l'intérieur, il a saisi l'occasion et est parti avec le véhicule.

La poursuite en Porsche et le piège de la police autrichienne

Au début, les employés ont pensé que l'un de leurs collègues avait pris la supercar pour un essai, mais il est vite apparu qu'il s'agissait d'un vol réel :

  • Aide de la télémétrie : Grâce au système de télémétrie numérique avancée et au GPS intégrés au véhicule, la trajectoire de la Chiron a été immédiatement identifiée : la voiture s'est d'abord dirigée vers la Slovénie, puis a franchi la frontière autrichienne ;

  • La poursuite personnelle du patron : Mate Rimac, sans attendre la police, a pris le volant de sa propre Porsche 911 pour se lancer personnellement à la poursuite du criminel ;

  • Arrestation après la frontière : Les experts de l'entreprise ont transmis en continu les coordonnées en temps réel de l'hypercar aux forces de l'ordre. Résultat : la police autrichienne a organisé un raid rapide et a réussi à appréhender le suspect.

Conclusion et leçon de Rimac

La voiture de luxe a été restituée à son propriétaire, mais le trajet à haute vitesse a causé quelques dommages à l'hypercar :

  • Une attitude clémente : Mate Rimac a déclaré qu'il ne souhaitait pas demander une peine sévère pour le voleur (bien que, selon les lois nationales, une procédure pénale soit engagée indépendamment de la volonté du propriétaire) ;

  • La leçon apprise : Ayant tiré les conclusions nécessaires, le patron de Bugatti a promis de ne plus jamais laisser les clés dans ses voitures.

BugattiMate RimacBugatti ChironVolAutomobile
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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