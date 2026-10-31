«Hollywood se meurt, les démocrates l'ont détruit» : Trump sur le sauvetage de l'industrie cinématographique

·16·Monde
«Hollywood se meurt, les démocrates l'ont détruit» : Trump sur le sauvetage de l'industrie cinématographique

Le président des États-Unis Donald Trump a souligné que l'industrie cinématographique du pays traverse une crise profonde et catastrophique, blâmant ouvertement les politiques économiques et fiscales des démocrates. Lors d'un meeting électoral en Floride, le chef de l'État a déclaré que Hollywood, symbole de l'Amérique, s'est vidé suite au transfert des studios de production cinématographique à l'étranger.

Selon Trump, de nombreux grands studios de cinéma ont massivement délocalisé vers le Canada et d'autres pays étrangers où les coûts de production et les taxes sont plus bas, ce qui a porté un coup financier majeur à l'économie de l'État de Californie et du pays tout entier.

«Ils viennent dans mon bureau pour demander de l'aide» : la déclaration cinglante de Trump

Le dirigeant américain a révélé que, bien que les représentants de l'industrie cinématographique l'aient vivement critiqué par le passé, ils attendent désormais de l'aide de la Maison Blanche en raison de l'aggravation de la situation :

  • Appels obligatoires : «Hollywood s'est vidé à cause des pays étrangers. Les démocrates ont permis cela. Les gens qui ont colporté des mensonges sur moi pendant des années sont maintenant assis dans mon bureau pour demander le salut...», a déclaré Trump ;

  • Proposition d'allégements fiscaux : «Ils demandent maintenant des allégements fiscaux parce que leur secteur se meurt dans ce pays. Et, très probablement, je leur accorderai ces avantages.»

Envoyé spécial pour Hollywood et un rendement budgétaire multiplié par 10

Des mécanismes et des étapes concrets sont en cours d'élaboration pour ramener l'industrie cinématographique aux États-Unis :

  • Nomination de Jon Voight : Trump a rappelé qu'il avait discuté des allégements fiscaux avec l'acteur célèbre et lauréat d'un Oscar, Jon Voight et qu'il l'avait nommé comme son représentant spécial pour les affaires de Hollywood ;

  • «Les revenus seront multipliés par 10» : Le président a exprimé sa pleine confiance dans le fait que ces préférences fiscales ne pèseraient pas sur le budget fédéral, mais qu'au contraire, grâce à la création de milliers d'emplois et à la relance économique, les dépenses seraient multipliées par dix lors de leur retour dans les caisses de l'État.

Cette initiative du président américain pourrait déclencher des transformations majeures dans la cinématographie mondiale et inciter les grands méga-studios, habitués à tourner au Canada et en Europe ces dernières années, à revenir en Californie.

Donald TrumpHollywoodJon VoightIndustrie Cinématographique AméricaineÉtats-Unis
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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