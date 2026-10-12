Bousculade lors du concert de Kairat Nurtas, l'organisateur arrêté

·7·Monde
Bousculade lors du concert de Kairat Nurtas, l'organisateur arrêté

Une bousculade a eu lieu parmi les spectateurs lors du concert du célèbre chanteur Kairat Nurtas à Chimkent, au Kazakhstan. Huit personnes ont eu besoin d'une assistance médicale à la suite de l'incident. L'organisateur du concert a été arrêté, rapporte KAZINFORM a rapporté.

L'incident s'est produit le 10 octobre au stade central Kajymukan Munaitpasov. Selon les premières informations, le nombre de billets vendus pour le concert a largement dépassé la capacité autorisée du site. En conséquence, une surpopulation à l'entrée du stade a menacé la sécurité des spectateurs.

Selon le département de la santé de la ville de Chimkent, sept des huit personnes ayant demandé une aide médicale ont pu rentrer chez elles après examen. Une jeune fille de 18 ans, blessée, a été hospitalisée. Les médecins ont qualifié son état de grave, bien qu'une légère amélioration ait été observée.

Une enquête pénale a été ouverte pour violation présumée des règles de sécurité. Selon la police de Chimkent, l'organisateur du concert, né en 1984, a été arrêté et placé en détention provisoire. L'enquête est en cours.

La police a démenti les informations circulant sur les réseaux sociaux faisant état de décès lors de l'incident. Selon les données officielles, il n'y a eu aucun mort.

La société Freedom Afisha, qui s'occupait de la vente des billets, a indiqué que l'organisateur du concert était Show Service. L'entreprise a déclaré être prête à coopérer avec les forces de l'ordre.

Kairat NurtasChimkentStade Kajymukan MunaitpasovFreedom AfishaKazakhstan
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Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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