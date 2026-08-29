Catastrophe apocalyptique au Népal : 675 morts et 3 000 disparus

Une terrible catastrophe naturelle dans les régions montagneuses du nord du Népal provoque les pertes les plus importantes de l'histoire de la région. Selon l'agence AFP, citant les services d'urgence, le nombre de morts suite aux inondations dévastatrices et aux glissements de terrain déclenchés par l'effondrement d'un immense glacier a atteint 675 personnes, tandis que le nombre de disparus approche les 3 000.

La catastrophe a instantanément transformé des villages entiers, des centres touristiques et des corridors de transport stratégiques en ruines.

Effondrement glaciaire et rivière bloquée : comment la catastrophe a-t-elle commencé ?

Les causes et la chronologie de la catastrophe ont été établies :

Secousse au mont Langtang-Lirung : Mercredi matin, une masse glaciaire massive s'est effondrée dans la haute chaîne de montagnes ;

Blocage du lit de la rivière : Des millions de tonnes de roches et de boue suivant le glacier ont complètement bloqué la rivière Lxende-Kxola, formant un barrage naturel massif ;

Vague dévastatrice : La pression de l'eau accumulée a rompu le barrage, emportant toutes les structures sur son passage dans la vallée. En conséquence, les ponts, les routes et les grandes centrales électriques sur la célèbre route internationale reliant Katmandou au Tibet ont été totalement détruits.

Touristes étrangers piégés : contact perdu avec 320 personnes

Le ministère du Tourisme du Népal a publié des chiffres officiels sur la situation des étrangers et des pèlerins présents dans la zone :