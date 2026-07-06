Opération spectaculaire à la frontière kirghizo-ouzbek : Tirs et arrestations massives

Le soir du 5 juillet, des événements dignes d'un film d'action se sont déroulés aux principaux points de contrôle de la frontière kirghizo-ouzbek. Des agents de la direction régionale de Batken du Comité d'État pour la sécurité nationale (GKNB) du Kirghizistan, appuyés par les forces spéciales « Alfa », ont mené une opération anticorruption à grande échelle aux postes « Kadamjay-avtodor » et « Chechme-avtodor ».

Affrontement au poste : Des tirs dirigés contre les forces spéciales

Le processus d'arrestation des agents des services frontaliers, douaniers et vétérinaires, soupçonnés de corruption et d'extorsion, a débuté par un affrontement inattendu. Alors que les agents des services spéciaux pénétraient dans la zone du poste « Kadamjay-avtodor », un soldat en faction près de la barrière a soudainement ouvert le feu sur eux.

En outre, un autre militaire a tiré des coups de semonce en l'air. La légalité et les raisons réelles de l'usage de ces armes font actuellement l'objet d'une enquête par le parquet militaire.

Millions confisqués et preuves vidéo

Lors des perquisitions, d'importantes sommes d'argent liquide et des preuves matérielles ont été saisies chez les suspects. Selon les informations, les fonds étaient répartis comme suit :

Chez les agents des services frontaliers : 38 500 soms kirghizes et 5 484 000 soms ouzbeks ont été confisqués. De plus, 200 000 soms ouzbeks supplémentaires ont été trouvés dans le coffre d'un véhicule de service (JAC-3202). Le conducteur a prétendu que cet argent était destiné à l'achat de housses de siège.

Chez les agents des douanes : 100 000 soms kirghizes et des fonds en dollars américains ont été saisis (le montant exact en devises étrangères est en cours de vérification).

Au poste « Chechme-avtodor » : Les moments où deux agents extorquaient illégalement de l'argent aux passagers ont été directement filmés par les caméras de surveillance.

Arrestations massives et chaos frontalier

À la suite de l'opération, un total de 27 militaires (11 de « Chechme » et 16 de « Kadamjay ») ont été emmenés par la direction du GKNB pour interrogatoire. Deux fusils AK-74 et 60 cartouches de combat ont été saisis auprès des militaires arrêtés.

En raison de l'enquête, les deux points de contrôle ont été contraints de suspendre temporairement leurs activités. Cela a provoqué des embouteillages imprévus et une crise logistique à la frontière entre les deux pays.

Situation à la frontière : Au moment de la fermeture des postes, environ 3 000 passagers et plus de 400 véhicules légers et camions étaient bloqués en file d'attente. Une fois la situation stabilisée, le trafic a repris via le poste « Kadamjay-avtodor ».

Pour l'instant, le GKNB du Kirghizistan n'a pas fait de commentaire officiel sur cette opération spectaculaire impliquant l'usage d'armes. Cependant, les informations recueillies sur place montrent que la lutte contre la corruption dans le système frontalier a atteint un stade extrêmement sévère et intransigeant.