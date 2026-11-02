Kimi Antonelli devient le plus jeune champion de l'histoire de la Formule 1

Le pilote italien Kimi Antonelli a remporté le titre de champion de Formule 1 avant la fin de la saison. Pour y parvenir, il lui a suffi de terminer à la troisième place lors du Grand Prix du Mexique, qui s'est tenu le 1er novembre. C'est ce qu'a Nur.kz rapporté.

Le vainqueur de l'étape a été le représentant de l'écurie Red Bull, le Néerlandais Max Verstappen. Lewis Hamilton, courant pour Ferrari, a franchi la ligne d'arrivée en deuxième position, avec un écart très faible sur le vainqueur.

Il est précisé qu'Antonelli avait 20 ans et 69 jours le jour de son sacre. Jusque-là, le plus jeune champion de l'histoire de la Formule 1 était l'Allemand Sebastian Vettel. Il avait remporté son premier titre en 2010, à l'âge de 23 ans et 134 jours. Vettel a été champion quatre fois au total.

Représentant de l'écurie Mercedes, Antonelli est devenu le troisième pilote italien de l'histoire à remporter le championnat de Formule 1. Cela signifie qu'un sportif italien n'avait pas été sacré champion depuis 1953. Giuseppe Farina en 1950, ainsi qu'Alberto Ascari en 1952 et 1953, avaient été champions.