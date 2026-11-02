Eau, conserves et radio à piles : pourquoi 33 pays préparent leur population aux crises

·4·Monde
Eau, conserves et radio à piles : pourquoi 33 pays préparent leur population aux crises

Dans un contexte de changements géopolitiques brusques et de menaces sécuritaires, pas moins de 33 pays ont appelé leur population à se préparer à d'éventuelles guerres, cyberattaques à grande échelle et urgences majeures.

Les gouvernements des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de la France, du Japon et d'autres nations développées ont mis à jour leurs recommandations officielles, incitant les citoyens à stocker des produits de première nécessité pour survivre sans aide extérieure en cas de crise.

Risques internationaux et raisons de la préparation

Les avertissements lancés par les gouvernements s'expliquent par plusieurs facteurs mondiaux simultanés :

  • Conflits militaires et risque de guerre : L'intensification des tensions géopolitiques et la probabilité de menaces militaires ;

  • Cyberattaques critiques : Le risque d'attaques numériques majeures paralysant les infrastructures essentielles comme l'énergie, les systèmes bancaires et l'approvisionnement en eau ;

  • Catastrophes naturelles mondiales et ruptures d'approvisionnement : La possibilité que des catastrophes naturelles imprévues bloquent les routes et interrompent la logistique alimentaire dans les magasins centraux.

Qui a besoin de quelles réserves ? Recommandations par pays

Les délais prévus pour une autonomie des citoyens sont fixés en fonction des stratégies de sécurité nationale :

  • La plupart des pays (règle des 72 heures) : Des pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et le Japon recommandent de préparer une réserve de base suffisante pour 72 heures (3 jours) d'autonomie complète ;

  • Europe du Nord (préparation d'une semaine) : La Suède et la Norvège conseillent à leurs citoyens de préparer des réserves pour au moins 1 semaine (7 jours) de nourriture et d'eau potable ;

  • La durée la plus longue en Allemagne : Les autorités allemandes recommandent à la population de constituer la réserve la plus importante, soit au moins 10 jours de nourriture, d'eau potable et d'autres produits de première nécessité.

Que doit contenir un kit d'urgence ?

Les experts rappellent que ce « kit de survie » doit inclure :

  1. Eau potable et aliments longue conservation : Conserves, légumineuses et aliments secs ;

  2. Trousse médicale : Médicaments de premiers secours et traitements pour maladies chroniques ;

  3. Moyens de communication autonomes : Radios à piles ou à panneaux solaires et lampes de poche pour rester informé en cas de coupure d'électricité ;

  4. Documents personnels et espèces : Documents importants et argent liquide en cas de défaillance des systèmes bancaires.

GéopolitiqueSécuritéUrgencesStratégiePréparation
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Ruée sur le papier toilette au Royaume-Uni après un avertissement du gouvernementRuée sur le papier toilette au Royaume-Uni après un avertissement du gouvernement30 octobre 05:44Un mystérieux signal radio venu de l'espace attire l'attention des scientifiquesUn mystérieux signal radio venu de l'espace attire l'attention des scientifiques27 septembre 10:05«Plan de guerre» : le Royaume-Uni recommande à la population de stocker de l'eau et des conserves«Plan de guerre» : le Royaume-Uni recommande à la population de stocker de l'eau et des conserves19 septembre 17:12Une femme en Corée du Sud surprend tout le monde en organisant une fête pour son divorceUne femme en Corée du Sud surprend tout le monde en organisant une fête pour son divorceAujourd'hui 18:10Une météorite de 4,1 milliards d'années trouvée dans le Sahara révèle les secrets de la Planète rougeUne météorite de 4,1 milliards d'années trouvée dans le Sahara révèle les secrets de la Planète rougeAujourd'hui 16:51Nouveau signal de la Maison-Blanche : Trump révèle les détails de négociations secrètes avec l'Iran (vidéo)Nouveau signal de la Maison-Blanche : Trump révèle les détails de négociations secrètes avec l'Iran (vidéo)Aujourd'hui 16:28
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
L'épouse d'un millionnaire achète une île privée pour 50 millions de dollars afin de se détendre loin des regards indiscrets
L'épouse d'un millionnaire achète une île privée pour 50 millions de dollars afin de se détendre loin des regards indiscrets
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques