Soirée de football à Tachkent : les compositions pour le choc Pakhtakor – Al-Nassr

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Soirée de football à Tachkent : les compositions pour le choc Pakhtakor – Al-Nassr

Dans le cadre de la 4e journée de la Ligue des champions Élite de l'AFC, le stade central Pakhtakor de Tachkent accueillera l'un des duels les plus attendus et importants du continent. Le multiple champion d'Ouzbékistan, le Pakhtakor, reçoit le grand club saoudien d'Al-Nassr sur sa pelouse.

Le staff technique des deux équipes a officiellement annoncé les compositions de départ pour ce choc crucial qui débutera à 18h45, heure de Tachkent.

Ronaldo, Coman et Simakan ne sont pas venus à Tachkent : qui compose l'effectif des visiteurs ?

Le sujet le plus débattu avant la rencontre a été l'absence des superstars du club de Riyad pour ce déplacement :

  • Les stars laissées à Riyad : Le capitaine de l'équipe Cristiano Ronaldo, l'ailier Kingsley Coman ainsi que le défenseur central Mohamed Simakan ont été laissés en Arabie saoudite sur décision du staff technique ;

  • Sadio Mané et João Félix en attaque : Malgré cela, les visiteurs alignent une équipe très compétitive. L'attaque et les ailes seront menées par les stars renommées Sadio Mané et João Félix ;

  • Dans les buts, le gardien de la sélection brésilienne : Le célèbre gardien brésilien Bento officiera dans les cages d'Al-Nassr.

Situation au classement et lutte acharnée

Pour les deux équipes, ce match revêt une importance capitale pour la qualification en phase à élimination directe :

  • Al-Nassr : Avec 3 points, ils occupent la 9e place du classement général et visent à grimper dans la hiérarchie grâce à ce match ;

  • Pakhtakor : Les « Lions » comptent 2 points et occupent actuellement la 12e place. Les Tachkentois espèrent s'imposer devant leur public pour améliorer radicalement leur situation dans le groupe.

Feuille de match officielle et compositions :

  • Ligue des champions Élite de l'AFC. 4e journée

  • Pakhtakor (Ouzbékistan) — Al-Nassr (Arabie saoudite)

  • Date et heure : 2 novembre, 18h45

  • Stade : Pakhtakor, Tachkent

Compositions de départ :

  • Pakhtakor : Vladimir Nazarov, Muhammadbobur Karimov, Muhammadrasul Abdumajidov, Zaid Tahsin, Sherzod Nasrullayev, Abdurauf Bo‘riyev, Akmal Mozgovoy, Sardor Sobirxo‘jayev, Flamarion, Bashar Resan, Stefan Chinedu.

  • Al-Nassr : Bento, Boushal, Al-Amri, Martinez, Aman, Ayman, Costa, Angelo, Sadio Mané, João Félix, Al-Hamdan.

PakhtakorAl-NassrLigue des champions Élite de l'AFCFootballOuzbékistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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