Le Neftchi annonce son onze de départ pour le match contre le Tractor

Dans le cadre de la 4e journée de la Ligue des champions Élite de l'AFC, le club ouzbek du Neftchi de Fergana affrontera à l'extérieur la prestigieuse équipe iranienne du Tractor en Oman. La rencontre débutera à 21h00, heure de Tachkent.

Avant ce déplacement crucial pour la quête de points, l'entraîneur du Neftchi Islom Ismoilov a officiellement dévoilé son onze de départ.

Une composition offensive et le positionnement des légionnaires

Pour ce match extérieur à fort enjeu, l'entraîneur de Fergana a aligné une équipe solide, misant sur une défense fiable et des contre-attaques rapides :

Gardien de but : Le portier de l'équipe nationale Botirali Ergashev gardera les cages ;

Défense solide et couloirs : La ligne défensie est composée de Boyan Siger, Michel Augusto, ainsi que des latéraux très actifs Farrux Sayfiyev et Ibrohimhalil Yo‘ldoshev ;

Milieu de terrain créatif : Au milieu et sur les ailes, on retrouvera Asilbek Jumayev, Nurmuhammad Abdug‘aniyev, Alisher Odilov et l'expérimenté Yan Sasse ;

Force offensive : Le danger principal devant le but adverse sera incarné par Ratino et l'attaquant finlandais Markus Forss.

Feuille de match officielle et composition :

LC Élite AFC. 4e journée

Tractor (Iran) — Neftchi (Ouzbékistan)

Date et heure : 2 novembre, 21h00 (heure de Tachkent)

Lieu : Oman

Onze de départ du Neftchi :

Botirali Ergashev, Michel Augusto, Boyan Siger, Ibrohimhalil Yo‘ldoshev, Asilbek Jumayev, Nurmuhammad Abdug‘aniyev, Alisher Odilov, Yan Sasse, Farrux Sayfiyev, Ratino, Markus Forss.