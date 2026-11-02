Vendez-vous votre numéro de téléphone ? Un système de vente en ligne pour les citoyens a été lancé

La Bourse républicaine des matières premières d'Ouzbékistan (UZEX) a mis en œuvre une innovation importante sur le marché des services de communication. Depuis octobre, les particuliers et les entreprises ont la possibilité de vendre les numéros de téléphone mobile qu'ils utilisent de manière légale, transparente et sécurisée.

Auparavant, seuls les opérateurs de téléphonie mobile pouvaient mettre en vente des numéros attrayants et mémorables via des enchères officielles, mais désormais, les transactions entre citoyens ordinaires sont devenues pleinement légales en tant que marché secondaire.

Comment les ventes sont-elles effectuées ? Deux méthodes de vente

Tous les processus sont réalisés via le portail de commerce électronique officiel spécialement créé : mobilraqam.uzex.uz Deux mécanismes pratiques sont proposés aux utilisateurs pour vendre un numéro :

1. Vente aux enchères : Le vendeur fixe un prix de départ pour le numéro. Pendant la vente, les acheteurs rivalisent entre eux, augmentant le prix étape par étape, et le participant ayant proposé le prix le plus élevé remporte l'enchère ;

2. Méthode « Transaction rapide » : Si le vendeur ne souhaite pas prolonger le processus de vente, il fixe un prix précis et ferme pour le numéro. Dès que l'acheteur accepte ce prix, la transaction est conclue et le numéro est acheté immédiatement.

Inscription et frais de service : Combien coûte la mise en vente d'un numéro ?

La publication d'annonces et le processus de transaction via la plateforme sont basés sur des règles financières claires :

Inscription en ligne gratuite : Il suffit de s'inscrire gratuitement en ligne pour participer au système en tant que vendeur ou acheteur ;

Frais de service de 1 % : Pour mettre un numéro aux enchères, le vendeur paie des frais d'annonce d'un montant de seulement 1 % du prix de départ fixé ;

Calcul précis : Par exemple, si vous mettez en vente votre numéro avec un prix de départ de 1 000 000 so‘m les frais de service à payer au système ne s'élèvent qu'à 10 000 so‘m.

Ce nouveau mécanisme permet de prévenir les fraudes sur le marché informel, de simplifier la réimmatriculation des numéros et de permettre aux citoyens de tirer librement profit de leurs biens.