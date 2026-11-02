Intense compétition dans le tennis féminin : la WTA publie son nouveau classement

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Intense compétition dans le tennis féminin : la WTA publie son nouveau classement

La Women's Tennis Association (WTA) a officiellement publié le classement mondial hebdomadaire mis à jour des joueuses professionnelles. Au 2 novembre, Elena Rybakina, qui représente le Kazakhstan, a solidement conservé sa place de numéro un mondiale.

Il n'y a pas eu de changements majeurs dans le top 3 : la Biélorusse Aryna Sabalenka occupe la deuxième place en tant que poursuivante, tandis que la jeune star russe Mirra Andreeva, vainqueure du tournoi de Roland-Garros 2026 cette saison, complète solidement le trio de tête.

Mouvements et intensité dans le Top 10

Des changements de position ont été enregistrés au sein du top 10 dans la liste mise à jour :

  • Duel Gauff-Pegula : L'Américaine Coco Gauff a augmenté son total de points pour monter d'une place (4e), reléguant sa compatriote Jessica Pegula (5e) derrière elle ;

  • Le recul de Swiatek : L'ancienne numéro un mondiale polonaise Iga Swiatek est passée de la 8e à la 9e place, sa position étant désormais occupée par la Tchèque Linda Noskova, qui a accumulé des points avec succès ;

  • Activité des représentantes de l'Ukraine et de la République tchèque : La République tchèque (Muchova, Noskova) et l'Ukraine (Svitolina, Kostyuk) occupent chacune deux places solides dans le top 10.

Classement officiel WTA du top 10 au 2 novembre :

  1. (1) Elena Rybakina (Kazakhstan) — 8099 points

  2. (2) Aryna Sabalenka (Biélorussie) — 6485 points

  3. (3) Mirra Andreeva (Russie) — 6306 points

  4. (5) Coco Gauff (États-Unis) — 5763 points

  5. (4) Jessica Pegula (États-Unis) — 5760 points

  6. (6) Elina Svitolina (Ukraine) — 5121 points

  7. (7) Karolina Muchova (République tchèque) — 4665 points

  8. (9) Linda Noskova (République tchèque) — 4343 points

  9. (8) Iga Swiatek (Pologne) — 4188 points

  10. (10) Marta Kostyuk (Ukraine) — 3910 points

(Note : Les chiffres entre parenthèses indiquent le classement précédent des joueuses).

WTAElena RybakinaClassement TennisSport FémininTennis
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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