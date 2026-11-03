Choc entre mode et politique : Un défilé controversé sur le thème d'Israël et de la Palestine au Pakistan

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Choc entre mode et politique : Un défilé controversé sur le thème d'Israël et de la Palestine au Pakistan

La prestigieuse semaine de la mode LAAM Fashion Week organisée dans la capitale culturelle pakistanaise, Lahore, a été marquée par un événement qui a suscité de vifs débats au sein de la communauté internationale et sur les réseaux sociaux. La marque locale « Dreams of Arthur » a présenté un message politique inattendu lors de son défilé.

L'une des mannequins sur le podium portait une veste oversize noire avec le slogan controversé « MAKE ISRAEL PALESTINA AGAIN » (« Rendre Israël à la Palestine ») inscrit en grandes lettres blanches au dos.

Détails du défilé et ambiance sur le podium

Lors du défilé à Lahore, les mannequins ont présenté l'idée centrale de la collection devant les visiteurs et les caméras :

  • La veste à slogan : Le vêtement présenté était une veste noire ample avec une capuche, l'inscription au dos servant d'accent visuel principal ;

  • Réaction du public : Lorsque la mannequin a tourné le dos au public, l'inscription a été filmée en gros plan par les photographes et est devenue virale sur les réseaux sociaux dès la fin de l'événement ;

  • Ton politique : Les internautes et les analystes ont interprété cette démarche comme une tentative des créateurs d'exprimer leur position sur la situation géopolitique tendue au Moyen-Orient à travers le langage de la mode.

Mode et déclarations politiques : Où est la limite ?

Ces dernières années, il est devenu courant de mettre en avant des questions sociopolitiques lors des semaines de la mode mondiales :

  • Au cœur de la controverse : Ce défilé de la marque « Dreams of Arthur » a suscité des avis partagés — certains utilisateurs y ont vu un soutien aux Palestiniens, tandis que d'autres se sont opposés à l'utilisation de slogans aussi radicaux lors d'événements culturels et de défilés de mode ;

  • Limites de l'art : Les experts notent que la mode devient un espace pour aborder des débats mondiaux, mais soulignent que les opinions politiques sur le podium peuvent éclipser la neutralité et la valeur esthétique du design.

Cet incident survenu lors de la Fashion Week de Lahore a démontré une fois de plus que l'industrie de la mode ne se limite plus à la présentation de vêtements, mais devient le reflet d'un vaste terrain politique.

LAAM Fashion WeekDreams of ArthurLahoreConflit israélo-palestinienMode
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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