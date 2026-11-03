Un alpiniste de 20 ans meurt lors de l'ascension du Cervin

Un alpiniste de 20 ans est décédé lors d'une ascension sur le célèbre mont Cervin en Suisse. La tragédie s'est produite après le signalement d'un éboulement près de son itinéraire. Les proches du défunt l'ont identifié comme étant Kiran Lainer.

Kiran a été victime d'un accident le mardi 27 octobre, peu après 6h00 du matin, alors qu'il gravissait le célèbre sommet des Alpes avec son compagnon.

La police du canton du Valais a indiqué que les deux alpinistes progressaient le long de l'arête du Hörnli sur le Cervin lorsqu'un éboulement s'est produit près d'eux à environ 3 500 mètres d'altitude, soit près de 11 500 pieds.

Par la suite, l'un des alpinistes a perdu de vue son compagnon et a immédiatement alerté les services d'urgence, selon le média Need To Know.

Un hélicoptère de la compagnie Air Zermatt, dépêché par l'organisation de secours du canton du Valais, s'est rendu sur les lieux. Les sauveteurs ont rapidement retrouvé l'alpiniste disparu dans la zone montagneuse, mais n'ont pu que confirmer son décès.

La famille et les amis de Kiran ont confirmé publiquement son identité. Le parquet du Valais a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de la chute et les causes de la tragédie.

La police a confirmé qu'un éboulement avait eu lieu près des deux alpinistes, mais n'a pas encore précisé si cet événement était la cause directe de l'accident.

La sœur de Kiran, Presenia Justin Newman, a décrit son décès comme un accident causé par une chute de pierres. Elle s'est exprimée sur une page de collecte de fonds organisée pour rapatrier le défunt aux États-Unis.

Selon sa sœur, Kiran vivait à Austin, au Texas. Il entretenait également des liens étroits avec Pensacola, en Floride, une ville que la famille considérait comme son foyer.

Presenia s'est souvenue de son frère comme d'un fils pour ses parents, un oncle et un ami pour les autres, ainsi qu'un jeune homme passionné de skateboard, de golf et d'alpinisme.

« La vie de Kiran était bien plus vaste et significative que les circonstances de son décès. C'était un jeune homme qui aimait l'aventure et la nature, une passion qui l'a conduit dans des endroits extraordinaires et magnifiques à travers le monde. »

« Il n'avait que 20 ans et avait encore tant d'opportunités et de vie devant lui. La douleur de le perdre de manière aussi inattendue est indescriptible », a déclaré sa sœur.

Eli Hawkins, le meilleur ami et compagnon d'ascension de Kiran, a également confirmé qu'ils gravissaient le Cervin ensemble.

« Kiran était mon meilleur ami, mon partenaire d'escalade et un frère pour moi. C'était une personne unique. Nous avons traversé beaucoup de choses ensemble, les bons moments comme les difficultés. Cette perte est plus douloureuse que tout ce que j'ai pu vivre », a écrit Eli.

Il a déclaré qu'il continuerait à pratiquer l'alpinisme pour honorer la mémoire de son ami.

« Je l'aimais profondément. Pour lui, je continuerai à gravir les montagnes avec encore plus de détermination et je le garderai toujours dans mon cœur », a-t-il ajouté.

Des fonds sont collectés pour couvrir les frais de rapatriement aux États-Unis, ainsi que les frais funéraires. La famille prévoit d'organiser des cérémonies commémoratives à Austin et à Pensacola.

« Notre souhait le plus cher est de ramener Kiran à la maison, de l'enterrer et de permettre à tous ceux qui l'aimaient de lui dire au revoir », ont déclaré les membres de la famille.