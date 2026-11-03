Des athlètes kazakhs participant à un tournoi de football international à Tachkent ont été empoisonnés

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Des athlètes kazakhs participant à un tournoi de football international à Tachkent ont été empoisonnés

Plusieurs jeunes footballeurs kazakhs venus participer au festival international de football « Do‘stlik Cup 2026 » à Tachkent ont été victimes d'une intoxication alimentaire à l'hôtel. L'agence de presse « Kazinform » a rapporté l'information.

Selon l'une des mères accompagnant son enfant à la compétition, les premiers symptômes d'intoxication sont apparus après le petit-déjeuner du 30 octobre.

« Dans la nuit du 31 octobre, la moitié des enfants ont eu de la fièvre, des diarrhées et des vomissements. En une seule nuit, 11 personnes sont tombées malades. Mon fils a également été touché : il présentait de la fièvre et des diarrhées. Plus tard, des symptômes similaires sont apparus chez des enfants d'autres équipes », a déclaré Gulnur, la mère d'un des sportifs.

Selon elle, le 1er novembre, de nombreux jeunes joueurs n'ont pas pu participer aux matchs de la finale en raison de leur état de santé. Les parents supposent que l'intoxication pourrait provenir de la nourriture servie à l'hôtel. Le petit-déjeuner était organisé sous forme de buffet, proposant aux participants des œufs, des saucisses et d'autres plats.

Le ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan a également réagi officiellement à la situation.

« Le ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan est au courant de l'incident concernant la détérioration soudaine de la santé d'un certain nombre de participants au festival international de football 'Do‘stlik Cup 2026' à Tachkent. Tous les citoyens kazakhs ayant besoin d'une assistance médicale ont été admis dans des établissements médicaux spécialisés de la République d'Ouzbékistan et reçoivent les soins nécessaires », indique le communiqué.

Le ministère a également précisé que les diplomates kazakhs sont en contact permanent avec les familles des victimes et les établissements médicaux, et que la situation est sous contrôle régulier.

La mère de l'un des footballeurs a indiqué que, pour les participants dont l'état de santé est stable, un retour par avion est organisé à la place du voyage en train initialement prévu vers le Kazakhstan. Certaines familles restent pour l'instant à Tachkent en raison de l'état de santé de leurs enfants ou pour d'autres motifs.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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