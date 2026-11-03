Lancement d'un nouveau système de protection numérique pour les étudiants de l'enseignement supérieur en cas d'urgence

En Ouzbékistan, une plateforme numérique unifiée visant à assurer la sécurité des étudiants des établissements d'enseignement supérieur, à simplifier l'accès aux informations liées au processus éducatif et à améliorer le confort quotidien — « Xavfsiz talaba » l'application mobile a été officiellement lancée.

Ce projet a été conçu comme un écosystème complet regroupant toutes les informations essentielles pour les étudiants, les services numériques quotidiens et les fonctions de sécurité d'urgence en un seul endroit.

Tous les services sur une seule plateforme : que peut faire l'application ?

La nouvelle application mobile comprend une série de fonctionnalités pratiques pour faciliter la vie étudiante :

Carte d'étudiant numérique : Plus besoin de transporter des documents papier ; la carte d'étudiant électronique et le QR-code personnel sont entièrement utilisables via l'application ;

Processus éducatif et suivi de l'assiduité : Les étudiants peuvent suivre directement leur assiduité, leurs notes, leur emploi du temps et les informations relatives à leur logement (dortoir ou location) ;

Système de requêtes : Il est possible d'envoyer des suggestions et des plaintes en ligne à la direction et aux responsables, et de vérifier le statut de leur traitement en temps réel ;

Carte des transports publics : Pour faciliter les déplacements des étudiants en ville, les lignes de bus et la localisation précise des véhicules sont affichées sur une carte interactive.

Bouton « SOS » salvateur : une nouvelle étape dans la sécurité

La partie la plus importante et stratégique de l'application est son module de sécurité d'urgence :

Transmission instantanée du signal : En cas de situation désagréable ou dangereuse, il suffit à l'étudiant d'appuyer sur le bouton spécial « SOS » dans l'application ;

Géoposition précise : Dès l'activation du signal, les coordonnées géographiques exactes de l'étudiant sont immédiatement transmises au service de sécurité de l'établissement et aux autorités compétentes, garantissant une intervention rapide.

L'application mobile « Xavfsiz talaba » est gratuite pour tous les utilisateurs et peut déjà être téléchargée depuis les boutiques en ligne officielles Google Play et App Store .