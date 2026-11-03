Quelle est la plus grande richesse de la vie ? Une leçon de vie d'une blogueuse atteinte d'une maladie grave

Un texte touchant circule sur Internet, rappelant que la véritable richesse dans la vie humaine n'est ni l'argent, ni la célébrité, ni le luxe, mais la santé et les proches. Il cite les derniers mots de la blogueuse mode Kyrzayda Rodriguez, décédée à 40 ans d'un cancer de l'estomac.

Née en République dominicaine, Kyrzayda Rodriguez était connue pour ses blogs sur la mode et le style. Fin 2017, elle a annoncé qu'elle était atteinte d'un cancer de l'estomac au stade quatre. Durant son combat contre la maladie, elle a parlé ouvertement à ses abonnés de ses traitements, de la perte de ses cheveux et des changements dans son quotidien.

La blogueuse est décédée le 9 septembre 2018 à l'âge de 40 ans. Dans les publications écrites durant les derniers mois de sa vie, les réflexions sur la valeur de la santé, de la famille et des proches occupaient une place particulière. Par exemple, elle écrivait que son mode de vie avait changé à cause de la maladie, et que même s'alimenter ou effectuer des gestes simples devenait difficile. Elle soulignait également qu'elle chérissait le temps passé avec ses proches et les petits bonheurs de la vie.

Dans le texte, l'auteure compare sa vie luxueuse d'autrefois à son état après la maladie. Les lignes suivantes y sont citées :

— J'avais l'une des voitures les plus chères au monde. Aujourd'hui, je me déplace en fauteuil roulant.

— Ma marque vendait des vêtements, des chaussures et des articles de luxe. Maintenant, je suis allongée, enveloppée dans un drap d'hôpital.

— J'avais des millions sur mon compte, mais aujourd'hui, ils ne peuvent m'être d'aucune aide.

— Je vivais dans un château, aujourd'hui je suis dans un espace étroit à l'hôpital. Je me reposais dans des hôtels cinq étoiles, maintenant je passe mes journées dans des chambres d'hôpital.

— J'ai donné des centaines d'autographes, aujourd'hui ma signature n'apparaît que sur des documents médicaux.

— J'avais sept stylistes, aujourd'hui j'ai même perdu mes cheveux. Je voyageais dans des avions privés, maintenant j'ai besoin d'aide pour mes besoins les plus simples.

— Je profitais des meilleurs plats, aujourd'hui mon alimentation se limite à quelques comprimés et une goutte d'eau.

À la fin du texte, des réflexions incitant à une réflexion plus profonde sur la vie sont présentées :

« L'argent, la célébrité et le luxe n'ont plus la même importance pour moi aujourd'hui. Car il n'y a pas de richesse plus précieuse que la santé.

Si vous avez la santé, du pain sur votre table, un toit au-dessus de votre tête et votre famille à vos côtés, croyez-moi, vous possédez les biens les plus importants pour une vie heureuse. »