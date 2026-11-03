Qu'a dit Unai Emery avant le choc contre le FC Barcelone au Camp Nou ?

Le manager du club anglais Aston VillaUnai Emery a désigné le favori pour remporter la Ligue des champions de l'UEFA cette saison.

The Touchline Selon les informations relayées par le média, l'expert des coupes d'Europe a qualifié le FC Barcelone de grand favori pour le titre final. Il est à noter que le technicien espagnol a tenu ces propos juste avant un match crucial contre les Blaugranas.

Grande bataille au Camp Nou : quand commence le choc ?

Le choc central de la 4e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'UEFA promet d'être une véritable fête du football pour les fans :

Horaire et stade : Le match débutera dans la nuit du 3 au 4 novembre, à 01h00 dans le magnifique stade du Camp Nou à Barcelone ;

La tactique d'Emery : Connaissant parfaitement le football espagnol et le style de jeu du FC Barcelone, le plan de contre-attaque d'Emery contre son ancien rival attire l'attention de nombreux analystes.

Classement : Le favori est derrière, l'outsider est devant

Avant la rencontre, les positions et les résultats des équipes offrent un scénario inattendu :

Aston Villa avec 100 % de réussite : Les joueurs de Birmingham créent la sensation cette saison, ayant remporté leurs trois premiers matchs, occupant la 2e place avec 9 points ;

Le FC Barcelone en chasseur : Les hommes de Hans-Dieter Flick ont enregistré deux victoires et une défaite lors des 3 derniers matchs, se classant 8e avec 6 points ;

L'écart de 3 points : Si les Catalans gagnent à domicile, ils égaliseront avec leur adversaire au classement. Les joueurs de Birmingham visent à consolider leur place parmi les leaders.

Ayant fait l'éloge de son adversaire, il est clair qu'Unai Emery tentera de réaliser un nouvel exploit avec son équipe au Camp Nou.