Qu'a dit Unai Emery avant le choc contre le FC Barcelone au Camp Nou ?

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Qu'a dit Unai Emery avant le choc contre le FC Barcelone au Camp Nou ?

Le manager du club anglais Aston VillaUnai Emery a désigné le favori pour remporter la Ligue des champions de l'UEFA cette saison.

The Touchline Selon les informations relayées par le média, l'expert des coupes d'Europe a qualifié le FC Barcelone de grand favori pour le titre final. Il est à noter que le technicien espagnol a tenu ces propos juste avant un match crucial contre les Blaugranas.

Grande bataille au Camp Nou : quand commence le choc ?

Le choc central de la 4e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'UEFA promet d'être une véritable fête du football pour les fans :

  • Horaire et stade : Le match débutera dans la nuit du 3 au 4 novembre, à 01h00 dans le magnifique stade du Camp Nou à Barcelone ;

  • La tactique d'Emery : Connaissant parfaitement le football espagnol et le style de jeu du FC Barcelone, le plan de contre-attaque d'Emery contre son ancien rival attire l'attention de nombreux analystes.

Classement : Le favori est derrière, l'outsider est devant

Avant la rencontre, les positions et les résultats des équipes offrent un scénario inattendu :

  • Aston Villa avec 100 % de réussite : Les joueurs de Birmingham créent la sensation cette saison, ayant remporté leurs trois premiers matchs, occupant la 2e place avec 9 points ;

  • Le FC Barcelone en chasseur : Les hommes de Hans-Dieter Flick ont enregistré deux victoires et une défaite lors des 3 derniers matchs, se classant 8e avec 6 points ;

  • L'écart de 3 points : Si les Catalans gagnent à domicile, ils égaliseront avec leur adversaire au classement. Les joueurs de Birmingham visent à consolider leur place parmi les leaders.

Ayant fait l'éloge de son adversaire, il est clair qu'Unai Emery tentera de réaliser un nouvel exploit avec son équipe au Camp Nou.

Aston VillaFC BarceloneUnai EmeryLigue des championsFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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