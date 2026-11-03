Des pilotes aperçoivent un objet mystérieux invisible au radar dans le ciel des États-Unis

Un incident surprenant a été observé dans le ciel de l'Ohio, aux États-Unis. L'équipage d'un avion a signalé avoir vu un objet inconnu ressemblant à une capsule argentée se déplaçant à grande vitesse.

L'incident a eu lieu le 16 août. Il est rapporté que pendant que l'avion volait à une altitude d'environ 12,5 kilomètres, les pilotes ont remarqué un objet étrange se déplaçant au-dessus d'eux.

L'équipage a précisé que l'objet mesurait environ 10 mètres de long. Le plus curieux est qu'il n'apparaissait ni sur les radars de l'avion ni sur le système d'alerte anticollision.

Le NUFORC (National UFO Reporting Center), qui a mené une enquête sur cet incident, a publié ses conclusions le 26 octobre.

Cependant, la nature réelle de l'objet observé n'a pas encore été déterminée. De même, aucune preuve n'a été apportée quant à un lien avec des extraterrestres ou des appareils volants non identifiés.

Ainsi, le mystérieux phénomène dans le ciel de l'Ohio reste pour l'instant sans réponse.