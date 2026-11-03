Un bodybuilder japonais de 90 ans a affronté des rivaux plus jeunes lors du championnat du monde

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Un bodybuilder japonais de 90 ans a affronté des rivaux plus jeunes lors du championnat du monde

Le bodybuilder japonais de 90 ans, Toshisuke Kanazava, a impressionné le public en participant au championnat du monde. Il a concouru sur scène face à des athlètes de plusieurs décennies plus jeunes que lui.

Il a été rapporté que le championnat du monde de bodybuilding, organisé par l'IFBB, s'est tenu en Espagne le 30 octobre. La compétition était ouverte aux athlètes de plus de 50 ans, parmi lesquels figurait Kanazava, âgé de 90 ans. Certains de ses adversaires étaient jusqu'à 40 ans plus jeunes que lui.

Kanazava s'était déjà distingué par ses succès sportifs. En août dernier, il a remporté le championnat du Japon pour la 19e fois.

Cette fois-ci, l'athlète n'a pas réussi à monter sur le podium. Néanmoins, sa participation à la compétition a suscité les applaudissements des spectateurs.

Fait remarquable, Kanazava, qui n'a pas l'intention de prendre sa retraite malgré son âge, prévoit de participer au championnat du monde à l'âge de 93 ans. Cet objectif témoigne une fois de plus de sa passion et de sa détermination pour le sport.

Toshisuke KanazavaBodybuildingIFBBChampionnat du mondeSport
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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