Jahongir Zokirov et Rahmatullo Boymatov sur le ring lors du tournoi « Zuffa Boxing 13 »

La capitale de l'Arabie saoudite, Riyad, se prépare à accueillir un nouveau tournoi de boxe professionnelle prestigieux. Organisé par des promoteurs, « Zuffa Boxing 13 » la carte complète du tournoi a été officiellement annoncée.

Pour les fans de boxe d'Ouzbékistan, la bonne nouvelle est que deux de nos représentants invaincus sur le ring professionnel, Jahongir Zokirov et Rahmatullo Boymatov, disputeront des combats importants lors de cette grande soirée de boxe.

Combats et adversaires des boxeurs ouzbeks

Selon les paires officiellement confirmées mardi, nos compatriotes affronteront les adversaires suivants :

Jahongir Zokirov — Brandon Colantonio : Évoluant dans la catégorie des poids lourds et ayant terminé tous ses combats avant la limite, Jahongir Zokirov (2-0, 2 KO) montera sur le ring contre le boxeur canadien expérimenté Brandon Colantonio (8-2, 1 KO). Ce duel est prévu en 6 rounds ;

Rahmatullo Boymatov — Moro Inusah Kanla : Le talentueux Rahmatullo Boymatov (1-0, 1 KO), qui brille dans la catégorie des poids mi-lourds, passera un test sérieux face au représentant du Ghana et véritable puncheur, Moro Inusah Kanla (10-1, 9 KO). Ce combat de 8 rounds devrait être le plus grand défi de la carrière de Boymatov.

Combat principal et lieu de l'événement

Le combat phare de la compétition opposera également des noms de haut niveau :

Carlos Adames de retour sur le ring : Dans le combat principal de la soirée, le représentant de la République dominicaine et champion du monde WBC en titre, Carlos Adames (25-1-1, 18 KO), affrontera le Gallois Jerome Warburton (18-2-2, 2 KO). Ce combat de classement en dix rounds ne sera pas une défense de titre ;

Date et arène : Les combats de « Zuffa Boxing 13 » samedi 14 novembre se dérouleront dans la magnifique arène « The Venue » à Riyad.

Pour la nouvelle génération de poids lourds ouzbeks, cette plateforme internationale offre une opportunité idéale de démontrer une fois de plus leur force en Arabie saoudite, devenue le centre mondial de la boxe.