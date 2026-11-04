Quelle est la valeur d'Abdukodir Khusanov à Manchester City, alors que le FC Barcelone est à l'affût ?

Suite aux informations faisant état de l'intérêt du FC Barcelone pour Abdukodir Khusanov, les experts et analystes du football anglais réévaluent l'importance du défenseur ouzbek de 22 ans au sein du système de Manchester City.

Doté d'un talent universel capable d'évoluer avec la même assurance dans l'axe, à droite ou à gauche, il est devenu un élément indispensable de la défense des « Cityzens ».

L'épreuve après l'erreur contre Chelsea et les bonus de Lens

Les débuts de Khusanov à Manchester n'ont pas été simples :

Un début difficile : Quelques jours seulement après son transfert en janvier 2025, Pep Guardiola a lancé Abdukodir contre Chelsea. Malgré une erreur dans le match, l'équipe a gagné et le joueur a rapidement retrouvé sa forme mentale et physique ;

5 matchs consécutifs et le secret du banc : Après avoir débuté 5 matchs de Premier League, Khusanov a été soudainement mis sur le banc, se limitant à 9 apparitions jusqu'à la fin de la saison (il a même été écarté des feuilles de match lors des 4 dernières journées). La raison évoquée serait une clause dans son contrat avec son ancien club, Lens : un bonus important devait être versé s'il atteignait 10 matchs.

La voie ouverte par les blessures de Dias et Gvardiol

La situation a radicalement changé la saison suivante :

Une place de titulaire indiscutable : Suite aux blessures de Rúben Dias et Joško Gvardiol, Guardiola a accordé une grande confiance au joueur ouzbek. Replacé dans l'axe en hiver, Abdukodir a conservé sa place de titulaire jusqu'à la fin de la saison ;

Duels au niveau de la Premier League : Dans l'un des championnats les plus physiques et rapides au monde, Khusanov a considérablement amélioré ses statistiques de duels, devenant l'un des joueurs les plus efficaces de l'équipe pour bloquer les tirs et récupérer le ballon.

La tactique de Maresca et la polyvalence : Barcelone peut-il le recruter ?

Depuis l'arrivée d'Enzo Maresca à la tête de l'équipe, le champ d'action d'Abdukodir s'est encore élargi :