Dans le cadre de la 4e journée de la Ligue des champions Élite de l'AFC, disputée à Bassorah en Irak, la rencontre a suscité un intérêt particulier pour les fans de football ouzbeks. Le club iranien d'Esteghlal a affronté l'équipe qatarie d'Al Shamal, remportant une victoire cruciale 1-0 grâce à un but rapide.

Cette confrontation s'est distinguée non seulement par la performance des leaders de l'équipe nationale d'Ouzbékistan sur le terrain, mais aussi par le fait que le match a été entièrement dirigé par une équipe arbitrale ouzbèke.

Le coup décisif à la 1re minute et nos représentants sur le terrain

Le sort du match a été scellé par un but éclair inscrit dès le coup d'envoi :

Le but rapide d'Asani : Avant même la fin de la première minute de jeu, Joel Asani a trouvé le chemin des filets adverses, donnant l'avantage au club de Téhéran — 1-0 ;

Masharipov a joué l'intégralité des 90 minutes : Le capitaine et milieu de terrain de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Jaloliddin Masharipov, a débuté dans le onze de départ d'Esteghlal et a fait preuve d'un jeu actif et brillant jusqu'au coup de sifflet final ;

L'entrée en jeu d'Ashurmatov : Notre défenseur Rustam Ashurmatov a commencé le match sur le banc et, sur décision de l'entraîneur, est entré en jeu à la 90e minute, aidant son équipe à préserver ce score victorieux important.

Ouzbeks Arbitres au complet : Une confiance internationale

La discipline et les situations litigieuses du match ont été contrôlées par des arbitres ouzbeks expérimentés :

Arbitre central et assistants de touche : La rencontre a été dirigée par Asker Najafaliyev. Il a été assisté sur les lignes de touche par nos compatriotes Bakhtiyorxo‘ja Shavkatov et Ruslan Serazitdinov ;

Spécialistes locaux au système VAR : Firdavs Norsafarov était responsable du système d'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), assisté par Abdurashid Xudoyberganov.

Ce succès sur la scène de la Ligue des champions Élite améliore les chances d'Esteghlal dans la course à la qualification pour les play-offs et renforce sa position dans le groupe.