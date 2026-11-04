Un match sous contrôle ouzbek : Esteghlal s'impose face au club qatari

·4·Sport
Un match sous contrôle ouzbek : Esteghlal s'impose face au club qatari

Dans le cadre de la 4e journée de la Ligue des champions Élite de l'AFC, disputée à Bassorah en Irak, la rencontre a suscité un intérêt particulier pour les fans de football ouzbeks. Le club iranien d'Esteghlal a affronté l'équipe qatarie d'Al Shamal, remportant une victoire cruciale 1-0 grâce à un but rapide.

Cette confrontation s'est distinguée non seulement par la performance des leaders de l'équipe nationale d'Ouzbékistan sur le terrain, mais aussi par le fait que le match a été entièrement dirigé par une équipe arbitrale ouzbèke.

Le coup décisif à la 1re minute et nos représentants sur le terrain

Le sort du match a été scellé par un but éclair inscrit dès le coup d'envoi :

  • Le but rapide d'Asani : Avant même la fin de la première minute de jeu, Joel Asani a trouvé le chemin des filets adverses, donnant l'avantage au club de Téhéran — 1-0 ;

  • Masharipov a joué l'intégralité des 90 minutes : Le capitaine et milieu de terrain de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Jaloliddin Masharipov, a débuté dans le onze de départ d'Esteghlal et a fait preuve d'un jeu actif et brillant jusqu'au coup de sifflet final ;

  • L'entrée en jeu d'Ashurmatov : Notre défenseur Rustam Ashurmatov a commencé le match sur le banc et, sur décision de l'entraîneur, est entré en jeu à la 90e minute, aidant son équipe à préserver ce score victorieux important.

Ouzbeks Arbitres au complet : Une confiance internationale

La discipline et les situations litigieuses du match ont été contrôlées par des arbitres ouzbeks expérimentés :

  • Arbitre central et assistants de touche : La rencontre a été dirigée par Asker Najafaliyev. Il a été assisté sur les lignes de touche par nos compatriotes Bakhtiyorxo‘ja Shavkatov et Ruslan Serazitdinov ;

  • Spécialistes locaux au système VAR : Firdavs Norsafarov était responsable du système d'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), assisté par Abdurashid Xudoyberganov.

Ce succès sur la scène de la Ligue des champions Élite améliore les chances d'Esteghlal dans la course à la qualification pour les play-offs et renforce sa position dans le groupe.

Ligue des champions Élite de l'AFCJaloliddin MasharipovRustam AshurmatovEsteghlal TéhéranFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

3e journée de l'ACL Elite : L'équipe de Masharipov et Ashurmatov battue par un club des EAU3e journée de l'ACL Elite : L'équipe de Masharipov et Ashurmatov battue par un club des EAU28 octobre 07:10Ronaldo ne viendra pas à Tachkent : la star d'Al-Nassr manquera le match contre PakhtakorRonaldo ne viendra pas à Tachkent : la star d'Al-Nassr manquera le match contre Pakhtakor30 octobre 22:29Triomphe retentissant de nos légionnaires : Esteghlal bat Al Sadd 3-0Triomphe retentissant de nos légionnaires : Esteghlal bat Al Sadd 3-015 septembre 06:31« Istiqlol » prend une décision importante : à quels numéros Masharipov et Ashurmatov débuteront-ils la nouvelle saison ?« Istiqlol » prend une décision importante : à quels numéros Masharipov et Ashurmatov débuteront-ils la nouvelle saison ?13 août 09:03Soirée football : Le match phare à Samarcande et 3 rencontres brûlantes de la 19e journéeSoirée football : Le match phare à Samarcande et 3 rencontres brûlantes de la 19e journée25 août 10:44L'Esteghlal, avec ses légionnaires ouzbeks, remporte une victoire importante à l'extérieurL'Esteghlal, avec ses légionnaires ouzbeks, remporte une victoire importante à l'extérieur13 octobre 06:35
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Défaite surprise : Diyora Keldiyorova quitte le tournoi du Grand Chelem
Défaite surprise : Diyora Keldiyorova quitte le tournoi du Grand Chelem
Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis