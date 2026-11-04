Incroyable remontada : Manchester United renverse la Roma 3-2 après avoir été mené 0-2

Dans le cadre de la 4e journée de la Ligue des champions de l'UEFA, le choc disputé à Manchester a offert aux fans un véritable drame footballistique et une remontada spectaculaire. Accueillant le club italien de l'AS Roma au stade d'Old Trafford, Manchester Uniteda réussi l'exploit de s'imposer 3-2 après avoir été mené de deux buts, signant une victoire au mental incroyable.

En début de match, les Romains avaient pris l'initiative avec des buts rapides, mais le caractère affiché par les hommes de Michael Carrick en seconde période a radicalement changé le cours de la rencontre.

Début fulgurant des Romains : deux buts en 17 minutes

Le début de match a été plus fructueux que prévu pour les visiteurs :

Les frappes de Soulé et Malen : Dès la 11e minute, Matías Soulé a ouvert le score, et six minutes plus tard, à la 17e minute, Donyell Malen a transformé un penalty pour porter le score à 0-2 ;

MU sous pression : Tout au long de la première mi-temps, les erreurs défensives et le pressing actif des visiteurs ont mis les Mancuniens dans une situation très difficile.

L'impulsion de Fernandes et le récital de 3 minutes de Cunha

Revenus sur le terrain avec un état d'esprit totalement différent en seconde période, les Anglais ont intensifié leur jeu offensif sous les acclamations du public :

Un penalty porteur d'espoir : À la 58e minute, le capitaine Bruno Fernandes a transformé froidement un penalty pour réduire l'écart — 1-2 ;

Le super doublé de Matheus Cunha : Alors que le match touchait à sa fin, l'attaquant brésilien est devenu le véritable héros. Après avoir égalisé à la 83e minute, Cunha a inscrit le but de la victoire seulement 3 minutes plus tard, à la 86e minute — 3-2.

Situation au classement

Cette victoire revêt une importance capitale pour l'équipe de Michael Carrick dans la phase de groupes :

«Manchester United» remonte : Ayant décroché 3 points précieux, les Mancuniens portent leur total à 6 points et grimpent à la 17e place du classement général ;

La Roma distancée : Après avoir laissé filer la victoire, le club italien reste bloqué à 4 points et chute à la 19e place.

Cette victoire au mental à « Old Trafford » pourrait être un tournant décisif pour la course à la qualification de «Manchester United».