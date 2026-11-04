En Indonésie, des exemplaires du Coran retrouvés intacts après un incendie dans une madrasa

Après un incendie survenu dans le district de Garut, dans la province de Java occidental en Indonésie, des exemplaires du Coran conservés dans une madrasa ont été retrouvés intacts. La vidéo de l'événement est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Il a été rapporté que le 30 octobre, un incendie s'est déclaré à la madrasa Nurul Yakin et dans la maison adjacente appartenant à un citoyen nommé Ujang Sofyan. Le feu a gravement endommagé les bâtiments construits avec des matériaux semi-permanents.

Pendant les opérations d'extinction et de refroidissement, l'un des pompiers a remarqué une armoire rouge à l'intérieur du bâtiment. Bien que les structures en bois environnantes aient brûlé et que les murs aient noirci, les exemplaires du Coran rangés dans l'armoire sont restés intacts.

Un agent présent sur les lieux a filmé la scène en déclarant avec étonnement et gratitude : « Tout le reste a brûlé, mais pas le Coran. Alhamdulillah ».

Le chef du service d'incendie et de secours du district de Garut, Usep Basuki Eko, a confirmé que l'alerte avait été reçue à 13h45. Selon les premières informations, l'incendie pourrait avoir été causé par un court-circuit électrique.

La vidéo montrant l'incident a suscité de nombreuses discussions sur les réseaux sociaux.