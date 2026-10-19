En Azerbaïdjan, une enseignante et des élèves voilées ont fait cours dans la rue

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En Azerbaïdjan, une enseignante et des élèves voilées ont fait cours dans la rue

En Azerbaïdjan, une enseignante et plusieurs élèves, interdites d'accès à l'école en raison du port du hijab, ont poursuivi leur cours à l'extérieur, sur le trottoir. Les vidéos de la scène ont circulé sur les réseaux sociaux, suscitant l'attention du public.

Selon Roya News English, l'incident s'est produit dans un contexte de mécontentement lié aux nouvelles exigences en matière de code vestimentaire dans les écoles. Le 21 septembre, le Conseil des ministres d'Azerbaïdjan a modifié les règles relatives aux uniformes scolaires.

Les nouvelles exigences visent à réguler la tenue vestimentaire des élèves selon une norme unique et à respecter les principes de laïcité dans les établissements d'enseignement. Le document n'interdit pas explicitement le hijab. Cependant, des rapports indiquent que dans certaines écoles, ces règles sont utilisées pour empêcher les élèves et les enseignantes portant le hijab d'accéder à l'établissement.

La situation a provoqué des protestations et des boycotts de cours dans le pays. Les débats portent principalement sur les exigences relatives à l'uniforme scolaire, la liberté de croyance religieuse et le droit à l'éducation des élèves.

Les autorités azerbaïdjanaises justifient ces règles vestimentaires par la nécessité d'assurer une norme unique et de respecter les principes de l'éducation laïque.

AzerbaïdjanHijabUniforme scolaireRoya NewsÉducation
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«ZAMIN.UZ» rédacteur

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