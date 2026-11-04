Pluie de buts en Ligue des champions : le PSG en passe 6 en Espagne, le Bayern s'impose à Madrid

Les affiches de la 4e journée de la Ligue des champions ont offert des scores surprenants et un véritable festival offensif. Le PSG a étrillé son adversaire en Espagne 6-0, prenant la tête du classement général. De son côté, le Bayern Munich a dompté l'Atlético de Diego Simeone à Madrid.

Lors de cette soirée européenne, les favoris ont su démontrer leur supériorité malgré des déplacements périlleux.

Cavalier seul à Villarreal : 6 buts sans réponse pour le PSG

Les Parisiens ont entamé leur match contre Villarreal avec une intensité folle, pliant la rencontre en seulement 20 minutes :

4 buts en 17 minutes : João Neves (9e), Désiré Doué (12e) et Senny Mayulu (13e) ont marqué en un temps record, suivis par Fabián Ruiz à la 17e minute pour porter le score à 4-0 ;

Une démonstration sans fin : Les hommes de Luis Enrique n'ont pas levé le pied en seconde période, Ruiz (50e) s'offrant un doublé, avant que Boli, entré en jeu, ne scelle le score à 6-0 à la 78e minute ;

Leader du classement : Avec 12 points en 4 matchs, le PSG s'installe solidement à la première place du classement.

Choc à Madrid : le Bayern fait tomber l'Atlético

Au stade Metropolitano de Madrid, les Munichois ont décroché une victoire tactique cruciale :

Des frappes décisives en seconde période : Après une première mi-temps prudente, Karl a ouvert le score à la 54e minute. Konrad Laimer a ensuite assuré la victoire à la 74e minute — 0-2 ;

Répartition des points : Grâce à ce succès, le Bayern grimpe à la 7e place avec 8 points. L'Atlético, bloqué à 4 points, chute à la 19e place.

La revanche de l'Inter à Rotterdam et les autres résultats

L'Inter Milan a ramené une victoire convaincante de son déplacement aux Pays-Bas :

Feyenoord — Inter (0-3) : Yann Bisseck a ouvert le score dès la 8e minute, tandis que Francesco Esposito (34e) et Piotr Zieliński (54e) ont alourdi le score. L'Inter remonte à la 16e place avec 6 points ;

Large victoire en Autriche : Le LASK a écrasé le Slovan Bratislava 4-0 (doublé de Jorgensen) ;

Match nul vierge en Norvège : Le LOSC Lille a dû se contenter d'un partage des points sur le terrain de Bodø/Glimt — 0-0.

Cette 4e journée de Ligue des champions intensifie la lutte pour les places en phase à élimination directe.