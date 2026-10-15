Inondations dévastatrices à Istanbul : voitures emportées et bâtiments submergés (vidéo)

De graves inondations ont frappé Istanbul, la plus grande ville de Turquie, à la suite de pluies torrentielles incessantes. Débutées le 14 octobre 2026, ces précipitations ont rapidement submergé les rues, les viaducs, les stations de métro et les habitations, causant des dommages considérables aux infrastructures urbaines.

Dans certains quartiers, des crues soudaines ont emporté des véhicules et paralysé totalement la circulation.

Restrictions dans la ville : cours annulés et sorties limitées

Face à l'aggravation de la situation, le gouvernorat d'Istanbul a annoncé une série de mesures urgentes pour assurer la sécurité des habitants :

Écoles fermées : Les cours ont été temporairement suspendus dans toutes les écoles de la ville le 15 octobre ;

Congés pour les fonctionnaires : Un jour de congé a été accordé à certaines catégories d'employés du secteur public ;

Restrictions de circulation : La circulation des motos et des scooters a été temporairement interdite pour garantir la sécurité routière ;

Appel à la population : L'administration municipale a demandé à tous les résidents et touristes d'éviter de sortir sauf en cas de nécessité absolue et de rester à l'écart des rez-de-chaussée.

Dégâts causés par la catastrophe : glissements de terrain et voitures submergées

Les services de secours et municipaux travaillent en mode renforcé. Voici les premiers chiffres :

Plus de 1 200 sites inondés : Plus de 1 200 cas d'inondations ont été signalés à travers la ville ;

Glissements de terrain et personnes bloquées : 15 glissements de terrain ont eu lieu, et dans 47 cas, des citoyens bloqués par les eaux ont été secourus à l'aide d'équipements spécialisés ;

Voitures emportées par les courants : Dans le district d'Esenyurt en particulier, des crues puissantes ont emporté des dizaines de véhicules légers ;

Opérations d'évacuation : Les habitants résidant dans des sous-sols, semi-sous-sols et rez-de-chaussée, où le risque est élevé, sont évacués d'urgence vers des zones sécurisées.

Districts les plus touchés et zones à risque

Liste des zones ayant subi les plus lourds dégâts suite aux crues et aux pluies :

Beykoz et Sariyer ;

Esenyurt et Basaksehir ;

Arnavutkoy et Sultangazi.

Dans ces districts, les précipitations ont atteint des niveaux dangereux, entraînant la fermeture de nombreux tunnels souterrains et viaducs.

Avertissement des météorologues : quand les pluies s'arrêteront-elles ?

Selon les experts en météorologie, le front dépressionnaire ne quittera pas Istanbul de sitôt :