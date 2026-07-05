Le 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis célébré avec un record historique

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Le 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis célébré avec un record historique

Dans le cadre des célébrations du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, l'un des plus grands spectacles de feux d'artifice de l'histoire a été organisé. Il a été annoncé que près de 850 000 pièces pyrotechniques ont été tirées dans le ciel pendant les festivités. Ce chiffre a été enregistré comme un nouveau record du monde dans ce domaine.

À titre de comparaison, lors du feu d'artifice de la fête de l'Indépendance de l'année dernière, environ 20 000 pièces pyrotechniques avaient été utilisées. Le spectacle de cette année a surpassé les démonstrations précédentes de plusieurs fois par son ampleur et sa portée.

Tandis que les feux d'artifice multicolores illuminaient le ciel nocturne, des milliers de spectateurs ont été témoins de ces moments historiques. Les célébrations se sont déroulées sur le National Mall à Washington, la capitale des États-Unis.

L'événement a été suivi par le président américain Donald Trump et la première dame Melania Trump, aux côtés de milliers de citoyens. Dans le cadre des festivités, le spectacle de feux d'artifice est devenu l'un des programmes les plus remarqués et a été largement discuté sur les réseaux sociaux.

Donald Trump prononce un discours à la tribune, à côté de lui des personnes prennent des selfies sur fond de feux d'artifice.
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Charos
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