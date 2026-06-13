Sur la scène politique mondiale, les relations diplomatiques et militaires entre les États-Unis et l'Iran restent au centre de l'attention. Téhéran craint désormais que la Maison-Blanche ne saisisse ou ne retire par la force ses actifs nucléaires stratégiques. En conséquence, l'Iran a commencé à renforcer ses sites secrets, où sont stockées des réserves d'uranium enrichi proche du niveau militaire, avec des mesures de défense supplémentaires.

La célèbre chaîne américaine CNN a rapporté, citant des sources fiables, qu'au cours des dernières semaines, l'armée iranienne a délibérément fait exploser plusieurs passages et tunnels souterrains stratégiques et a entièrement miné leurs entrées.

Une demi-tonne d'uranium enrichi cachée sous terre

Selon les analyses, ces mesures de sécurité drastiques prises par Téhéran rendent presque impossible l'accès à la grande quantité d'uranium hautement enrichi, estimée à environ une demi-tonne. Désormais, extraire ces matériaux stratégiques du sous-sol nécessiterait des travaux d'ingénierie complexes et un déminage de la zone.

Cependant, les observateurs estiment que cette mesure pourrait nuire aux négociations de paix entre Washington et Téhéran. Le président américain Donald Trump avait fait de l'évacuation ou de la destruction totale de l'uranium enrichi une condition préalable au succès des pourparlers.

Le tableau analytique ci-dessous présente les différends nucléaires et l'état actuel des installations :

État préoccupé Quantité d'uranium enrichi Complexe de stockage principal Facteur de destruction de l'installation Condition principale du président américain État actuel des négociations République islamique d'Iran Environ une demi-tonne

(Hautement enrichi) Complexe nucléaire d'Ispahan

(Sous des tunnels effondrés) Frappes militaires d'Israël et des États-Unis en juin 2025 Retirer l'uranium du pays ou le détruire totalement En cours, mais les déclarations sur les conditions divergent

Secrets enfouis sous les ruines d'Ispahan

Selon les cercles politiques internationaux et les services de renseignement, l'essentiel de ces réserves d'uranium est conservé dans les tunnels souterrains effondrés du célèbre complexe nucléaire d'Ispahan.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a précisé que ces réserves nucléaires précieuses étaient restées sous les décombres des installations détruites par des frappes de missiles israéliennes et américaines en juin 2025.

Perspectives d'avenir : Actuellement, les dialogues diplomatiques en coulisses se poursuivent. Cependant, concernant les clauses d'un futur accord historique, Washington et Téhéran continuent d'émettre des déclarations officielles contradictoires.

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