Thomas Tuchel s'exprime avant les matchs décisifs contre la Croatie et l'Espagne

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Angleterre, Thomas Tuchel, s'est exprimé ouvertement sur les objectifs principaux et le processus de préparation de l'équipe avant les rencontres décisives de la phase de groupes de la Ligue des nations en novembre. Selon Sky Sports, l'expérimenté technicien allemand a fixé comme objectif impératif aux « Three Lions » de terminer en tête du groupe.

Les Anglais ont deux confrontations majeures contre des puissances continentales en peu de temps : l'équipe affrontera la Croatie le 12 novembre, puis se mesurera au champion d'Europe, l'Espagne, le 15 novembre.

« Se qualifier pour la phase finale est l'objectif principal » : les exigences de Tuchel

Le sélectionneur a souligné l'importance stratégique des objectifs du tournoi et des matchs :

Première place et finale de la compétition : « Mon objectif est de terminer premier du groupe. Je serais surpris si mon équipe ne se battait pas de toutes ses forces pour ce résultat. Nous voulons disputer le Final Four en Espagne », a déclaré le technicien.

Répétition pour le Championnat d'Europe : « Nous avons besoin de matchs à haute intensité et à responsabilité maximale où l'on se bat pour des résultats importants. C'est exactement dans ce but que nous voulons utiliser la Ligue des nations : préparer le futur Championnat d'Europe au plus haut niveau possible. »

« Un adversaire très dangereux » : pourquoi le match contre la Croatie est-il le plus important ?

Tuchel a souligné que le staff anglais concentre actuellement toute son attention sur le premier adversaire :

La force de l'adversaire : « Le match contre la Croatie est extrêmement important pour nous. Surtout si l'on se souvient de notre précédente confrontation. Nous avions obtenu un résultat digne, mais il ne faut pas oublier le niveau de jeu et l'énergie déployée. Nous devons maintenant montrer à nouveau ce haut niveau de football. »

Lutte à armes égales avec l'Espagne : « La Croatie a été étonnamment performante contre l'Espagne et est passée très près de la victoire. Toute notre attention est désormais portée sur la Croatie et nous ne préparons que ce match. »

Temps limité : seulement deux jours pour la préparation

Le staff technique a également évoqué le défi de mettre en place le système tactique en peu de temps :