Des nouvelles extrêmement importantes et joyeuses arrivent de Washington pour la diplomatie et l'économie ouzbèkes. Lors d'auditions officielles tenues au Comité des affaires étrangères de la Chambre des représentants du Congrès américain, une déclaration a été faite qui porterait les relations économiques avec la région d'Asie centrale, en particulier l'Ouzbékistan, à un nouveau niveau. Le secrétaire d'État Marco Rubio a officiellement confirmé que l'administration Trump soutient pleinement l'initiative d'abroger complètement l'« amendement Jackson-Vanik » obsolète, qui a affecté négativement le volume des échanges mutuels pendant de nombreuses années. Cela signifie une ouverture directe et large au marché américain pour les pays de notre région.

Le chef de l'agence de politique étrangère des États-Unis a souligné séparément que la suppression de ces restrictions est extrêmement bénéfique pour les relations bilatérales. « Nous considérons cette décision comme une étape très utile et nécessaire pour renforcer la coopération mutuelle », a souligné Marco Rubio. L'abrogation de cet amendement brisera les barrières artificielles qui ont entravé les relations économiques pendant des années et contribuera à une augmentation spectaculaire du volume des échanges outre-océan.

De plus, le secrétaire d'État a partagé des plans pour l'avenir proche et a annoncé une autre nouvelle importante pour les peuples d'Asie centrale. « Il convient de noter que nous prévoyons d'organiser une réunion de haut niveau dans le format traditionnel 'C5+1' dans la région dans un avenir proche. Si Dieu le veut, je me rendrai personnellement dans la région pour participer à ce sommet d'ici la fin de l'année », a déclaré le chef du département de la politique étrangère des États-Unis.

Pour information, le mécanisme diplomatique 'C5+1' est une plateforme unique de coopération multilatérale et collective entre les États-Unis et les cinq États souverains d'Asie centrale — l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et le Turkménistan. Washington utilise avec succès ce format de dialogue efficace depuis 2015 pour mettre en œuvre des projets dans les domaines de la sécurité, de l'économie et des affaires humanitaires. La prochaine nouvelle rencontre et la levée des restrictions renforceront sans aucun doute davantage ce pont.

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