Trump annonce le lancement d’une opération économique sans précédent contre l’Iran

·5·Monde
Trump annonce le lancement d’une opération économique sans précédent contre l’Iran

Après l’échec des négociations sur un accord au Moyen-Orient, la confrontation entre les États-Unis et l’Iran est entrée dans une phase nouvelle et plus dangereuse. Le président américain Donald Trump a annoncé le lancement contre l’Iran des sanctions économiques les plus vastes et les plus sévères de l’histoire, parce que Téhéran n’a pas accepté les conditions proposées. Quels projets se cachent derrière cette déclaration choc du chef de la Maison-Blanche ?

« Ils n’ont pas saisi une occasion favorable » : la déclaration de Trump sur Truth Social

Sur sa page officielle du réseau Truth Social, Donald Trump a affirmé que les dirigeants iraniens n’avaient pas saisi la voie diplomatique proposée et a publié la déclaration suivante :

« Personne n’a offert à la République islamique d’Iran une occasion plus favorable que moi pour conclure un accord. Malheureusement, ils n’ont pas su en profiter. C’est pourquoi j’annonce aujourd’hui l’opération économique la plus terrifiante jamais menée contre un pays », a déclaré Donald Trump.

Selon le président américain, il s’agit d’un isolement économique et financier total d’une ampleur sans précédent. Trump a également averti les pays tiers qui aident ou soutiennent Téhéran de lourdes conséquences et appelé tous les alliés à se joindre aux restrictions de Washington.

Dynamique des tensions entre les États-Unis et l’Iran

Étape / Événement

Situation et détails

Mi-juin

Un premier mémorandum sur la conclusion d’un accord de paix avait été signé

Juillet (3 semaines plus tard)

Des navires dans le détroit d’Ormuz ont été pris pour cible et des frappes de missiles ont été échangées

Ces dernières semaines

Les négociations avec la participation de médiateurs du Moyen-Orient ont échoué

Nouvelle mesure

Blocus économique total contre l’Iran et campagne d’isolement mondial

Du mémorandum de juin aux frappes de missiles

La crise entre les deux pays a atteint son paroxysme durant l’été. Bien qu’un premier mémorandum vers un accord de paix ait été signé en juin, les attaques contre des navires commerciaux dans le détroit d’Ormuz et l’échange de frappes de missiles trois semaines plus tard ont complètement fait dérailler le processus de paix.

Après l’échec des négociations menées ces dernières semaines par l’intermédiaire de médiateurs régionaux, Washington est passé à une stratégie visant à paralyser totalement l’économie iranienne, en plus du recours à la force.

Pensez-vous que ce nouveau blocus économique américain pourrait contraindre l’Iran à accepter les conditions de l’accord ou aggraver encore le conflit militaire dans la région ?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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