Les tensions et les jeux géopolitiques sur la scène politique mondiale atteignent leur paroxysme. Alors que l'effervescence de la Coupe du monde se poursuit outre-mer, une déclaration massive et sensationnelle a retenti sur la scène internationale, touchant directement l'économie mondiale et la sécurité. Le président américain Donald Trump a révélé des plans visant à lancer de nouvelles frappes militaires intenses contre l'Iran en raison de la situation délicate au Moyen-Orient et, à l'avenir, à s'emparer par la force de l'île de Kharg — le cœur économique officiel de Téhéran et son plus grand terminal pétrolier situé dans le golfe Persique. Via une publication officielle sur sa plateforme « Truth Social », Trump a promis de placer l'ensemble des marchés pétroliers et gaziers de l'Iran sous contrôle américain total.

Le chef de la Maison Blanche a souligné dans sa déclaration que les forces armées iraniennes, l'aviation militaire, les systèmes de défense aérienne et les radars stratégiques ont déjà subi de graves dommages et ont été détruits, et que le potentiel offensif du pays est presque totalement neutralisé. Dans son allocution, le président américain a écrit notamment :

« Nous prendrons bientôt, dans un avenir proche, le contrôle total de l'île de Kharg et d'autres infrastructures pétrolières iraniennes majeures. Ce faisant, nous établirons un contrôle absolu et ferme sur leurs marchés pétroliers et gaziers. »

Précédent latino-américain et terminal de plusieurs milliards de dollars

Trump a cité sa politique concernant le Venezuela comme exemple de cette tactique économique et militaire brutale. Selon lui, des manœuvres politiques similaires menées avec les responsables de Caracas « fonctionnent de manière révolutionnaire et merveilleuse » dans l'intérêt des deux nations. Il convient de rappeler que, plus tôt, le dirigeant américain avait ouvertement déclaré que, conformément à un accord conclu avec le gouvernement vénézuélien, les États-Unis prendraient personnellement le contrôle des énormes revenus issus de la vente de 30 à 50 millions de barils de pétrole du pays, et que ces fonds seraient « sous sa gestion et sa disposition directes en tant que président ».

Pour information, l'île de Kharg est considérée comme une bouée de sauvetage pour l'économie iranienne. En effet, près de 94 pour cent du volume total des exportations de pétrole iranien par voie maritime sont effectués via cette île stratégique. Durant les périodes de forte activité, les entrepôts de ce complexe ont stocké simultanément jusqu'à 553 millions de barils de réserves de matières premières. Selon les estimations des analystes internationaux, au cours de l'année 2025, Téhéran a reçu près de 53 milliards de dollars de bénéfice net rien que des exportations de pétrole — ce qui représente exactement 11 pour cent du produit intérieur brut (PIB) total du pays.

Violation de la trêve et détails de la guerre au Moyen-Orient

Rappelons que les affrontements militaires à grande échelle entre l'alliance américano-israélienne et l'Iran font rage depuis le 28 février 2026. Le 13 mars de cette année, l'US Air Force a mené des frappes de missiles majeures sur l'île de Kharg. En conséquence, plus de 90 installations militaires iraniennes importantes, y compris des dépôts de mines marines et des bases de missiles, ont été détruites, mais les infrastructures pétrolières de l'île avaient été délibérément épargnées à l'époque.

Bien qu'un cessez-le-feu temporaire ait été conclu entre les parties belligérantes début avril de cette année grâce à la médiation directe et aux efforts diplomatiques du Pakistan, cet accord est régulièrement violé sur la ligne de front. En particulier, depuis le 13 avril, les navires de guerre américains continuent de bloquer complètement les ports iraniens par la mer, tandis que les forces armées iraniennes répondent par des attaques de missiles incessantes sur les navires commerciaux internationaux traversant le détroit stratégique d'Ormuz. À la mi-mai, selon Trump, le processus de négociation de paix est arrivé dans une « impasse » totale. L'avenir nous dira à quel point le cours des événements sera dangereux et comment les prix sur le marché mondial de l'énergie évolueront.

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