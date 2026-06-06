Khamenei autorise la grâce de plus de 2 000 prisonniers

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Khamenei autorise la grâce de plus de 2 000 prisonniers

Le guide suprême de l'Iran, Mojtaba Khamenei, a annoncé une amnistie à grande échelle pour la première fois. Il a ordonné la grâce de plus de 2 000 prisonniers ou la réduction de leurs peines. L'agence de presse Tasnim a rapporté cette information.

Il a été rapporté que Khamenei Jr. a approuvé la pétition soumise par le chef du pouvoir judiciaire iranien, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei.

Selon les médias iraniens, les prisonniers qui n'ont pas de victimes ni d'antécédents criminels graves, qui ont purgé une partie de leur peine et qui ont montré des signes de réhabilitation et de remords bénéficieront principalement de l'amnistie.

De plus, des commissions spéciales prendront en compte l'âge des prisonniers, leur situation familiale et les circonstances dans lesquelles les crimes ont été commis.

Il est rapporté que les personnes condamnées pour espionnage, pour des crimes contre la sécurité intérieure et extérieure du pays, ou qui constituent une menace pour la sécurité publique, ne sont pas incluses dans cette amnistie.

Mojtaba KhameneiIranTasnimGholam-Hossein Mohseni-Ejei
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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