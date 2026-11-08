30 points et 2e place : le Real Madrid accentue la pression dans la course au titre en Liga

L'un des chocs de la 12e journée de Liga espagnole a eu lieu. Le Real Madrid s'est déplacé sur la pelouse d'un adversaire redoutable, Valence, s'imposant largement 3-0 grâce à trois buts sans réponse.

Marqué par les attaques étincelantes du « club royal » et la nervosité des locaux, le match s'est conclu par une domination totale des Madrilènes.

Le chef-d'œuvre de Valverde et le point final de Mbappé : Chronique du match

Au stade de Mestalla, les visiteurs ont démantelé la défense adverse avec de superbes combinaisons :

Superbe but de Valverde : À la 28e minute, Federico Valverde a ouvert le score d'une frappe puissante et précise — 0-1 ;

L'avantage de Güler : Peu après, à la 36e minute, le jeune talent turc Arda Güler a doublé la mise, permettant au club madrilène de rentrer aux vestiaires avec une avance confortable — 0-2 ;

Le coup de grâce de Mbappé et un carton rouge : En seconde période, le Real n'a pas relâché la pression et à la 75e minute, Kylian Mbappé a inscrit son nom au tableau d'affichage. Cinq minutes plus tard, à la 80e minute, le capitaine de Valence, José Luis Gayà, a été expulsé pour une faute grossière, mettant fin aux espoirs de remontée des locaux.

Classement : Une lutte intense pour le titre

Ce large succès à l'extérieur a eu un impact significatif sur le classement :