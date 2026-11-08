Impliqué par le fils de Trump : Pourquoi les astronautes américains manquent-ils de combinaisons pour aller sur la Lune ?

Le célèbre programme américain visant à ramener l'homme sur la surface lunaire après un demi-siècle d'interruption, « Artemis » rencontre un nouveau problème sérieux.

Selon « The Washington Post », la société « Axiom Space », chargée de développer les combinaisons spatiales de nouvelle génération, risque de ne pas respecter les délais. Cela pourrait entraîner un nouveau report du vol historique prévu pour 2028.

Pourquoi les combinaisons ne sont-elles pas prêtes ? La NASA réduit les fonctionnalités

La situation autour des combinaisons créées pour marcher sur la Lune, où l'homme n'a pas posé le pied depuis 1972, reste complexe :

Avertissement des inspecteurs : Dès avril de cette année, le bureau de l'inspecteur général de la NASA a publié un rapport officiel soulignant que la production des combinaisons accuse un retard important sur le calendrier ;

Risque de perte de temps et simplification : Afin de ne pas manquer les délais, la direction de la NASA a décidé de supprimer un certain nombre de fonctionnalités innovantes complexes et de simplifier le projet autant que possible ;

Retour à l'ère « Apollo » : Selon les experts, ces nouvelles combinaisons simplifiées rappellent davantage l'équipement classique utilisé par les astronautes des missions légendaires « Apollo » des années 1960-1970 que les technologies modernes de pointe.

Le rival dans la course : La Chine sera-t-elle la première au XXIe siècle ?

Ce retard revêt non seulement une importance scientifique, mais aussi une portée géopolitique majeure :

L'avance de Pékin : Si les États-Unis retardent leur plan de 2028 à cause des combinaisons, la Chine, qui développe son programme lunaire à un rythme soutenu, pourrait devenir le premier pays au monde à faire atterrir ses astronautes sur la Lune au XXIe siècle.

Géant de la mode et fils de Trump : Qui se cache derrière « Axiom Space » ?

Le processus de création des combinaisons attire également l'attention du public en raison de la participation de noms et de marques célèbres :