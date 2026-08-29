La National Aeronautics and Space Administration (NASA) des États-Unis a ouvertement admis que les futures expéditions lunaires seraient impossibles sans la participation du secteur privé. Selon les informations diffusées par IXBT.com, le chef de l'agence a déclaré que la structure gouvernementale ne pourrait pas, par elle-même, faire atterrir des astronautes sur la surface du satellite naturel de la Terre. Cette déclaration marque une nouvelle étape dans l'histoire de l'exploration spatiale et témoigne de la dépendance croissante de l'État vis-à-vis des entreprises privées. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Partenariat public-privé

Actuellement, dans le cadre de la mission « Artemis-3 », la NASA conserve la responsabilité principale de la préparation de la fusée lourde SLS et du module du vaisseau spatial Orion. Cependant, les parties les plus importantes et complexes du programme, notamment la création des modules d'alunissage, sont directement confiées à des entreprises privées. C'est pourquoi l'agence gouvernementale s'appuie sur l'aide de grandes entreprises aérospatiales telles que SpaceX et Blue Origin pour résoudre les tâches ambitieuses qui lui sont assignées.

Lorsqu'on a demandé à Jared Isaacman laquelle des entreprises, SpaceX ou Blue Origin, obtenait des résultats plus rapides dans la création du module d'alunissage, il a évité de désigner un vainqueur précis. Il a souligné que les deux entreprises travaillent sur leurs projets à un rythme soutenu et réalisent avec succès de nombreux vols d'essai. Cela signifie que l'environnement concurrentiel a un impact positif sur la qualité et la sécurité du projet.

Plans et délais futurs

L'agence spatiale a également communiqué le calendrier des vols prévus d'ici la fin de la décennie actuelle. Selon le plan de la NASA, le lancement de la mission « Artemis-3 » est prévu pour 2027. Par la suite, la mise en œuvre du programme « Artemis-4 » est prévue pour 2028, étape au cours de laquelle les astronautes américains devraient à nouveau poser le pied sur la surface lunaire après une longue interruption.

Selon les experts, le respect de ces délais dépend directement des avancées technologiques des partenaires privés et du succès des tests. La priorité accordée au capital privé dans la course à l'espace pourrait également transformer radicalement les processus d'exploration interplanétaire et la conquête d'autres corps célestes à l'avenir.