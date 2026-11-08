Drame à la 90e minute à Boukhara : le but de Rustamov offre une victoire cruciale au Nasaf

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Drame à la 90e minute à Boukhara : le but de Rustamov offre une victoire cruciale au Nasaf

Lors de l'une des rencontres phares de la 27e journée de la Super League d'Ouzbékistan, le club de Nasaf (Karshi) s'est déplacé sur le terrain de Boukhara. Dans un match intense et sous haute tension, les visiteurs ont arraché une victoire 1-0.

Le sort du match s'est joué dans les derniers instants, marqués par l'expulsion du capitaine des hôtes et un but décisif inscrit dans les ultimes secondes.

Le résumé du match : expulsion à la 85e minute et but décisif à la 90e

Tout au long de la rencontre, les deux équipes ont fait preuve de rigueur défensive, cherchant à minimiser les occasions dangereuses, mais la tension a fini par craquer en fin de match :

  • L'expulsion du capitaine : À la 85e minute, le capitaine de Boukhara, Sardor Qulmatov, a reçu un second carton jaune et a dû quitter le terrain prématurément (il avait reçu un premier avertissement à la 20e minute) ;

  • Le but victorieux de Rustamov à la 90e minute : En supériorité numérique, les joueurs de Karshi ont accentué la pression et, à la 90e minute, le milieu de terrain Oybek Rustamov a trouvé le chemin des filets, offrant trois points précieux au Nasaf.

Feuille de match et compositions

  • Super League. 27e journée

    Boukhara — Nasaf 0:1

    But : Rustamov, 90e.

    Avertissements : Qulmatov (20e), Murtazoyev (26e), G‘ulomov (75e).

    Expulsion : Qulmatov (85e, second avertissement).

  • Boukhara : Hamroyev, Muxtorov, Todorov, Qulmatov, Mamasiddiqov, Esanov, Rajabov, Yo‘ldoshev (Jo‘rabekov, 84e), Rodich (Qayumov, 84e), Jo‘raboyev (Ubaydullayev, 65e), Kachavara (Ro‘ziyev, 73e).

  • Nasaf : Ne’matov, Davronov, G‘aybullayev, Abdunazarov (Otubanjo, 66e), Eshmurodov, Rustamov, G‘ulomov, Muhiddinov, Murtazoyev, Shala, Abduxoliqov.

Changements au classement

Après cette victoire, un changement important a été observé dans le haut du tableau :

  • Nasaf dans le top 5 : Grâce à cette victoire importante à l'extérieur, le Nasaf porte son total à 45 points et remonte à la 5e place du classement ;

  • La situation de Boukhara : Boukhara, qui a perdu des points dans les dernières secondes à domicile, reste à la 7e place avec 42 points.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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