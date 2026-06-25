Nouvelle demande de peine de mort pour l'ancien président sud-coréen

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Nouvelle demande de peine de mort pour l'ancien président sud-coréen

Le procès en appel contre l'ancien président sud-coréen Yun Sok Yol pour tentative de coup d'État se poursuit. Selon l'agence Yonhap, le procureur spécial a demandé à nouveau la peine capitale pour l'ancien chef d'État.

L'affaire est liée à la proclamation de l'état d'urgence dans le pays en 2024. La procédure avait été temporairement suspendue suite à la demande de Yun Sok Yol de récuser le juge, mais la Cour suprême a rejeté cette demande.

Auparavant, le tribunal de première instance avait reconnu Yun Sok Yol coupable d'avoir dirigé une tentative de coup d'État et l'avait condamné à la prison à perpétuité.

Le parquet estime que ce verdict est trop clément. Il souligne également que les notes de l'ancien commandant militaire No San Won doivent être considérées comme une preuve cruciale.

Corée du SudYoon Suk-yeolYonhapNoh Sang-won
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Nigina Zarqarayeva
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