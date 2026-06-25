Nouvelle demande de peine de mort pour l'ancien président sud-coréen

Le procès en appel contre l'ancien président sud-coréen Yun Sok Yol pour tentative de coup d'État se poursuit. Selon l'agence Yonhap, le procureur spécial a demandé à nouveau la peine capitale pour l'ancien chef d'État.

L'affaire est liée à la proclamation de l'état d'urgence dans le pays en 2024. La procédure avait été temporairement suspendue suite à la demande de Yun Sok Yol de récuser le juge, mais la Cour suprême a rejeté cette demande.

Auparavant, le tribunal de première instance avait reconnu Yun Sok Yol coupable d'avoir dirigé une tentative de coup d'État et l'avait condamné à la prison à perpétuité.

Le parquet estime que ce verdict est trop clément. Il souligne également que les notes de l'ancien commandant militaire No San Won doivent être considérées comme une preuve cruciale.