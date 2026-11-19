Des scientifiques de l'Université Beihang en Chine ont mis au point un peigne électronique appelé « Detangle », conçu pour lutter contre la chute des cheveux et stimuler leur repousse. Lors des premières expériences, l'appareil a donné des résultats positifs sur des souris.

Les dents du peigne sont équipées d'électrodes de différentes hauteurs et de petits réservoirs délivrant des substances spéciales. L'appareil génère des impulsions électriques lors du brossage. Ces impulsions aident des molécules spécifiques à atteindre les couches profondes où se trouvent les follicules pileux.

Les chercheurs ont utilisé deux types de substances biologiques à cet effet. L'une stimule la formation de nouveaux vaisseaux sanguins autour des racines des cheveux, tandis que l'autre vise à ralentir le processus hormonal lié à la chute des cheveux.

Lors d'une expérience de 28 jours sur des souris, les cheveux ont repoussé sur près de 98 % de la zone cutanée traitée avec « Detangle ». À titre de comparaison, chez les animaux traités avec du minoxidil, une méthode traditionnelle, ce taux était d'environ 70 %. Les résultats de l'étude ont été publiés le 3 novembre dans la revue scientifique « Nature Communications ».

Cependant, le nouvel appareil n'a été testé jusqu'à présent qu'en laboratoire sur des souris mâles. Son efficacité et sa sécurité chez l'homme n'ont pas encore été déterminées. Des recherches supplémentaires et des essais cliniques sont nécessaires.

Pour information, le traitement actuel de la chute des cheveux repose sur des médicaments comme le minoxidil et le finastéride, ainsi que sur la greffe de cheveux. Le nouveau peigne électronique est encore au stade expérimental et il est trop tôt pour conclure à son applicabilité chez l'homme.